La ablación por radiofrecuencia del tejido endometrial reduce el sangrado menstrual excesivo

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ablación por radiofrecuencia puede aliviar algunos síntomas menstruales molestos, como el sangrado menstrual excesivo, con mayor eficacia que las intervenciones de control, según una evaluación de beneficios del Instituto para la Calidad y la Eficiencia de la Asistencia Sanitaria de Alemania (IQWiG, por sus siglas en alemán).

Las formaciones tisulares benignas en el tejido muscular de la pared uterina (miomas), los pólipos o la endometriosis pueden provocar un sangrado menstrual excesivamente abundante y prolongado (menorragia). Sin embargo, a menudo se desconoce el motivo de estos síntomas menstruales frecuentes.

En la ablación por radiofrecuencia con un electrodo de malla, el tejido endometrial (endometrio) de las pacientes con menorragia se ablaciona mediante corriente de alta frecuencia para reducir el sangrado menstrual excesivo.

Así, dicho estudio ha examinado ahora las ventajas y desventajas de dicho tratamiento en comparación con otros procedimientos utilizados habitualmente en Alemania para ablacionar el endometrio: la resección con asa y la ablación con balón.

EL OBJETIVO ES ALIVIAR LOS SÍNTOMAS

Los medicamentos no siempre conducen a un alivio suficiente de los síntomas de la menorragia o existen razones para no utilizar los medicamentos disponibles (como la intolerancia o el rechazo). En estas situaciones, las mujeres con menorragia que no desean tener hijos pueden plantearse una intervención quirúrgica: se extirpa todo el útero o solo se ablaciona el endometrio.

La resección en asa se considera un procedimiento de ablación de primera generación, que a menudo se combina con la ablación en bola de rodillo y suele controlarse mediante un endoscopio. En este procedimiento, el endometrio se elimina con instrumentos quirúrgicos.

La ablación por radiofrecuencia con un electrodo de malla y la ablación con un globo de agua caliente (ablación con globo) se consideran procedimientos de segunda generación y suelen realizarse sin control endoscópico. En la ablación con globo, el endometrio se cauteriza mediante un globo de látex o silicona lleno de agua caliente.

VENTAJAS DE LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA FRENTE A LA RESECCIÓN CON ASA

El IQWiG identificó dos estudios que comparaban la ablación por radiofrecuencia con la resección con asa combinada con la ablación con balón.

Los datos de estos dos estudios proporcionan un indicio de mayor beneficio en cuanto a la eliminación del dolor menstrual y menos daño (por ejemplo, complicaciones relacionadas con la intervención) de la ablación por radiofrecuencia frente a la sección del asa combinada con la ablación con rodillo.

No se encontró ningún indicio de mayor beneficio o daño para los resultados de intensidad de la hemorragia, síndrome premenstrual (definido como síntomas físicos y emocionales complejos relacionados con el ciclo menstrual), actividades de la vida diaria o necesidad de una nueva cirugía. Ambos procedimientos redujeron la intensidad de la hemorragia menstrual de forma similar.

En la ponderación global de los beneficios y los daños, los investigadores de IQWiG concluyen que hay un indicio de mayor beneficio de la ablación por radiofrecuencia frente a la resección del asa combinada con la ablación con rodillo.

VENTAJAS DE LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA FRENTE A LA ABLACIÓN CON BALÓN

Cuatro estudios aportan datos para la comparación de la ablación por radiofrecuencia frente a la ablación con balón. En estos estudios, los datos proporcionan pruebas de un mayor beneficio de la ablación por radiofrecuencia con respecto a la gravedad de la hemorragia y un indicio de un mayor beneficio con respecto al síndrome premenstrual.

No se demostró un mayor beneficio o perjuicio con respecto a otros resultados como el dolor menstrual, los síntomas depresivos, el dolor postoperatorio, la renovación de la cirugía, los acontecimientos adversos o la calidad de vida relacionada con la salud. No se dispuso de datos utilizables sobre las actividades de la vida diaria, por lo que tampoco se demostró aquí un mayor beneficio o perjuicio.

En resumen, en todos los resultados el IQWiG concluye una indicación de mayor beneficio de la ablación por radiofrecuencia frente a la ablación con balón.