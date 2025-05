El 93% de mujeres presentan síntomas en el año previo al diagnóstico de cáncer de ovario

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se celebra este jueves 8 de mayo, especialistas en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa instan a que las mujeres sepan identificar las posibles señales de alarma con el propósito de conseguir un diagnóstico precoz de este tipo de tumor. En Andalucía, durante el año 2024, se detectaron en torno a 650 nuevos casos de cáncer de ovario, siendo Sevilla la capital andaluza con mayor incidencia (138), según datos de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

Según ha señalado Quirónsalud en una nota de prensa, el cáncer de ovario es poco frecuente, ya que solo representa el 3% de total de tumores detectados en el país, pero se considera agresivo, debido a que, aproximadamente, el 85% de los casos se detectan en estadios avanzados. Esto es a causa de que actualmente no existe ninguna prueba de cribado para su detección precoz y porque, normalmente, se presenta sintomatología inespecífica, según apunta el doctor José Antonio Vargas, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla.

Los síntomas del cáncer de ovario "pueden ser vagos e imprecisos, pero aproximadamente el 93% de las mujeres informan algún tipo de síntoma en el año previo al diagnóstico", ha afirmado la especialista del Servicio de Ginecología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Margarita Cano, quien apunta a una serie de síntomas que pueden proporcionar pistas para "indicar en dichas pacientes que, si persisten en el tiempo interfiriendo en la calidad de vida sin motivo aparente, es importante que acudan a un especialista para que le realice un estudio de imagen apropiado que permita su detección lo más tempranamente posible".

Tal y como ha explicado la doctora Margarita Cano, los síntomas más frecuentes en pacientes con cáncer epitelial de ovario son "un aumento del tamaño abdominal, distensión abdominal, dolor abdominal o pélvico, pérdida de apetito y síntomas miccionales, especialmente urgencia; si bien insiste en que la ausencia de sintomatología no es válida para descartar cáncer de ovario".

Los factores de riesgo vinculados a la aparición de este tipo de tumores son, en su mayor parte, no modificables. La mayoría de los casos se detectan por razones de edad, en mujeres en etapa postmenopáusica, entre los 55 y los 65 años, con antecedentes familiares o con que presentan alguna mutación genética, sobre todo, en los genes BRCA 1 o BRCA 2. No obstante, el doctor José Antonio Vargas ha destacado que, independientemente del tipo de cáncer de ovario que sea, actualmente existe tratamiento. "Los nuevos fármacos dirigidos como son los iPARP (enzima que repara el daño de las células y que se inhibe para que no repare las células cancerosas y éstas mueran) y su importante impacto en la supervivencia, está cambiando el pronóstico de las mujeres con esta enfermedad y ha supuesto una auténtica revolución", ha añadido.

Finalmente, en cuanto a prevención, la ginecóloga del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa ha asegurado que, a pesar de no haber consenso en cuanto a medidas concretas, sí existen factores protectores tales como el uso prolongado de anticonceptivos hormonales, la lactancia materna, la extirpación de ovarios y trompas en caso de mujeres portadoras de mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de cáncer de ovario o la extirpación de trompas uterinas para la prevención primaria del carcinoma en pacientes que se someten a una cirugía pélvica por otra causa.