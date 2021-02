El 31% de las madres con un trabajo remunerado se ven obligadas a renunciar al mismo si su hijo tiene meningitis

Asociación Española de Meningitis -ok - COM SALUD - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 31 por ciento de las madres con un trabajo remunerado se ven obligadas a renunciar al mismo si su hijo es diagnosticado de meningitis, según se ha puesto de manifiesto en el 'Estudio de evaluación de la carga de la enfermedad meningocócica frente a la no vacunación' de la Asociación Española de Meningitis (AEM) e IDIVAL (Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla).

La encuesta, publicada en 'Vaccines Today', indica que el 45 por ciento de las madres de afectados tenía un trabajo remunerado cuando su hijo contrajo la enfermedad. Sin embargo, a día de hoy, el porcentaje de madres en activo se ha reducido al 14 por ciento.

"La meningitis es una enfermedad devastadora, que puede dejar muchas secuelas como sordera, ceguera, amputaciones de los miembros o lesión medular, lo que implica que el afectado requiera unos cuidados de por vida. Y esos recaen en la gran mayoría de los casos en las mujeres, como se refleja en nuestro estudio", ha explicado la presidenta de la Asociación Española de Meningitis, Cristina Regojo.

El perfil típico de cuidador de un afectado por meningitis es una mujer, de 39 años, en la mayoría de los casos, la madre del niño. Además, este trabajo revela que se necesitan unas 20 horas semanales para atender las necesidades de estos pacientes, lo que puede ser incompatible con un trabajo a jornada completa.

Asimismo, el 55 por ciento de los afectados que respondieron esta encuesta sufre secuelas físicas (como amputaciones), que dificultan su inserción laboral. "En función de las secuelas que sufra el afectado necesitará unas terapias más o menos intensivas, pero todas ellas suponen tiempo. No podemos dejar de lado las secuelas psicológicas que también deja esta enfermedad, y que al igual que las físicas también necesitan un tratamiento De hecho, se estima que el 60 por ciento de los afectados necesitan apoyo psicológico continuo", ha apuntado Regojo.

Este estudio está financiado por la Asociación Española contra la Meningitis (AEM). Es el primero que promueve una asociación de pacientes de meningitis, sin ninguna financiación externa, y ha sido realizado por investigadores del Grupo de Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios (IDIVAL) y la Universidad de Cantabria.

En él se cifra en 11.050 euros el coste anual de los cuidados de un afectado por meningitis. Esa cantidad llega hasta los 921.901 euros durante toda la vida del paciente. "Esta investigación nos ha permitido cuantificar el impacto de la meningitis en términos clínicos, asistenciales, económicos y sociales. Por lo que es una iniciativa pionera en España", ha recalcado el investigador principal del estudio, profesor titular de la Universidad de Cantabria y responsable de este grupo de investigación, David Cantarero-Prieto.

Por otra parte, el 41,9 por ciento de los encuestados no tuvo acceso a la vacunación para prevenir la enfermedad bien por no tener disponible dicha vacuna o por no tener la edad correspondiente para vacunarse. Entre aquellos individuos que sí pudieron vacunarse, un 23,81 por ciento lo hicieron y el 25,71 por ciento, no se vacunaron.

Además, más del 10 por ciento desconocen el serogrupo al que pertenecía la vacuna que recibieron. La encuesta señala que el 36 por ciento de los afectados han sufrido la enfermedad correspondiente al serogrupo B, el más común en España, y cuya vacuna no está financiada en todas las comunidades autónomas (solo es gratuita en Castilla y León, Canarias y Andalucía).

"Desde la Asociación Española de Meningitis reclamamos a las autoridades la igualdad en el acceso a las vacunas. Queremos que implementen en todo el territorio nacional todas las vacunas que protegen contra la meningitis en sus calendarios nacionales de inmunización de rutina tal y como recomienda la Asociación Española de Pediatría en su calendario vacunal", ha zanjado la vicepresidenta de AEM y coordinadora para Europa y África de la Confederación de Organizaciones de Meningitis (CoMO), Elena Moya.