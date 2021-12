Vithas pone en marcha la serie infantil 'Súper Vita' para abordar la humanización en la atención pediátrica

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vithas ha puesto en marcha la producción de una serie de dibujos animados infantiles, llamada 'Súper Vita', con la que pretende avanzar en la humanización de la atención pediátrica y mejorar la

experiencia de los pequeños pacientes y sus familias.

'Súper Vita' es un personaje avanzar en la humanización de la atención pediátrica y mejorar la experiencia de los pequeños pacientes y sus familias. La protagonista de la serie, gracias a su imaginación, puede tener poderes, como volar, y mediante sus aventuras trata de aprender a los más pequeños a cuidar de su salud y del planeta.

Así, Vithas pretende que los pequeños pierdan o reduzcan su miedo a ir al médico. La serie será la imagen que decorará todos los espacios pediátricos de los hospitales del grupo, y tendrá su propio ecosistema a través de una web, materiales interactivos y eventos especiales relacionados con su mundo.

Está previsto que el primer capítulo de la serie 'Súper Vita' se difunda en los canales propios de Vithas (pantallas de hospitales, redes sociales y web), y en medios de comunicación a principios de 2022.

La serie se trata de una producción audiovisual propia de Vithas, que cuenta con el director de cine y dibujante de animación Paco Sáez en la dirección. Paco Sáez, creador de la idea original y de la protagonista y demás personajes de la serie animada, ganó en 2020 el Premio Goya al mejor cortometraje de animación por Madrid 2120. Además, ha trabajado con frecuencia con los estudios Walt Disney y con Cartoon Network España, y ha participado en películas de

animación tan exitosas como Planet 51, Tadeo Jons 2 o la última entrega de D'Artacán y los tres mosqueperros. Además es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España.

"No dudé en participar en el proyecto porque me enamoró la pasión y compromiso de Vithas por cuidar el bienestar de nuestras niñas y niños. Conocer el equipo humano y las facilidades que me ofrecieron fue clave para mí", ha comentado Sáez.

El proyecto ha sido impulsado por la dirección corporativa de Marketing y Comunicación de Vithas, en colaboración con las direcciones corporativas de Experiencia Paciente, de Asistencia, Calidad e Innovación, y de Personas, Docencia y RSC.