Vergeles cifra en un 20% la reducción de las urgencias en Extremadura porque "la gente no quiere ir a los hospitales"

MÉRIDA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, ha aseverado que los servicios de urgencias en los hospitales de Extremadura "no solo no están saturados, sino que hay un 20 por ciento menos de urgencias", una situación que ha explicado porque "la gente no quiere ir a los hospitales sporque piensa que se va a infectar" del coronavirus.

Por este motivo "está habiendo un 20 por ciento menos de urgencias aproximadamente que las que veníamos teniendo cuando no teníamos el coronavirus", ha señalado Vergeles en rueda de prensa este lunes en Mérida.

Así, y respecto a la situación en la que se encuentra el Servicio Extremeño de Salud, el titular de Sanidad extremeño ha resaltado que "se encuentra muy ocupado por el brote de coronavirus Covid-19", pero ha destacado que está en una "situación de gestión ordinaria de los servicios", ya que la situación de transmisión en Extremadura "es comunitaria pero está muy controlada".

En cualquier caso, ha señalado que ahora mismo se debe hacer una "gestión muy particular" del sistema sanitario "para dar respuesta a la crisis del coronavirus", pero ha reafirmado que "en ningún caso se encuentra ni desbordado ni al borde de colapsarse".

Así, y en cuanto a las contrataciones que prevé realizar el Servicio Extremeño de Salud de personal sanitario para hacer frente al coronavirus, el consejero ha avanzado que en el plan de contingencia han calculado una inversión de unos 5 millones de euros entre personal y material.

En sentido, ha avanzado que la Junta de Extremadura solicitará "en primera instancia" al Gobierno central esos 5 millones de euros para cubrir esas contrataciones y también de material, en el marco del plan de ayuda a las comunidades autónomas.

MASCARRILLAS CASERAS

Finalmente, y respecto a la iniciativa de un grupo de costureras de la región que se han unido para elaborar mascarillas y donarlas a los hospitales, el consejero de Sanidad les ha agradecido "mucho su voluntad y su altruismo", pero ha apuntado que en la situación actual y "en aras a la prevención, las mascarillas tienen que estar homologadas con una norma europea".

Por lo tanto "si no se cumplen con esas normas", Vergeles ha pedido que "se abstengan de hacerlo porque se estará dando una falsa idea de prevención", tras lo que insistido en agradecer su "voluntariedad", ha concluido.