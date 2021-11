Varios estudios indican que los niños y adolescentes con pérdida auditiva corren más riesgo de sufrir bullying

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los niños y adolescentes con pérdida auditiva corren más riesgo de sufrir acoso escolar o bullying, según una recopilación de estudios realizada por los expertos en audiología de Oticon, con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar (4 de octubre).

Los expertos han recordado que estos menores tienen más dificultades para comunicarse con sus compañeros, lo que aumenta sus posibilidades de aislamiento. Por ello, Oticon, señala que es importante aportar las soluciones auditivas adecuadas a cada edad con tecnologías que les ayuden tanto en el aula como fuera de ella en sus distintas actividades.

De hecho, uno de cada cinco niños escolarizados sufre bullying o acoso escolar en España, según la Asociación No al Acoso Escolar (NACE). Además, de acuerdo con un trabajo de revisión publicado en 'Laryngoscope', este informe concluye que los niños con problemas de audición tienen un mayor riesgo de ser víctimas de sus compañeros y que el acoso escolar puede conducirles a problemas en su salud relacionados con el sueño y la ansiedad.

"Es importante prestar atención a las señales y proporcionarles ayudas tanto para comunicarse con los demás, como para no sentirse avergonzados por llevar audífonos. Las situaciones de acoso pueden conducir a que se le quite importancia a la necesidad de llevar audífonos para no llamar la atención", ha reconocido el jefe de Audiología de Oticon, José Luis Blanco.

En esta línea, el experto ha aconsejado que al niño se le debe inculcar que un problema de audición no tiene por qué suponer un obstáculo en su vida. "De esta forma favoreceremos su autoestima y convicción para enfrentarse a posibles situaciones de acoso. Es fundamental tener siempre en mente que lo más importante es que existen soluciones para ello que nos ayudan a mejorar", ha sostenido.

En definitiva, los expertos de la compañía recalcan la importancia de acudir a un profesional cualificado y especializado que permita aportar al niño la solución auditiva que mejor se adapte a él, según gustos en color, accesorios y estilo de vida. "Los audífonos no solo deben permitirles oír bien, sino satisfacer las distintas necesidades con las que se pueden encontrar en su día a día: a comprender el habla en situaciones de ruido en el aula, a recibir la voz del profesor con calidad, a manejarse en las actividades deportivas o conectarse con el mundo que le rodea al ver películas, usar el teléfono móvil o jugar a los videojuegos con sus amigos", ha subrayado.