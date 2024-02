La vacunación contra el virus del papiloma humano debe administrarse "sin distinción de género"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La infecciones por el virus del papiloma humano (VPH) se pueden prevenir "de manera eficaz" a través de la vacunación, que "no debe distinguir entre géneros" y que también es "aconsejable" administrar a la población adulta, según ha resaltado el coordinador de la Unidad de Patología de Tracto Genital Inferior-VPH del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) y secretario de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC), Jesús de la Fuente.

"El virus no distingue entre género, edad u orientación sexual. No todas las veces que nos infectamos acabamos desarrollando una enfermedad, pero no podemos saber qué personas terminarán contrayendo una patología, por eso tenemos que tomar medidas globalizadoras", ha apuntado De la Fuente durante su intervención en la presentación de la campaña 'Pongamos de moda' de MSD.

En el marco del Día Internacional del VPH, que se conmemora el 4 de marzo, la compañía biofarmacéutica ha presentado este miércoles la campaña 'Pongamos de moda', englobada en la iniciativa 'El VPH es cosa de todos', y que este año cuenta con el aval de 59 entidades sociosanitarias.

En este sentido, el presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Jaime Pérez, ha señalado que, pese a que los programas de detección precoz y vacunación del VPH han estado dirigidos principalmente a las mujeres, el papel de la vacuna es muy importante en los varones.

"En primer lugar por la protección directa de la propia persona. Además, vamos a conseguir que la presión de la infección, es decir, la trasmisión del virus se reduzca, y eso protegerá también a las mujeres que no se hayan vacunado", ha explicado Pérez.

En el acto, De la Fuente ha recordado que el VPH es responsable del 5 por ciento de todos los tumores humanos a nivel mundial. "Esta infección se relaciona con aproximadamente el 100% del cáncer escamoso anal, aproximadamente del 78 por ciento del cáncer de vagina, el 25 por ciento del cáncer de vulva y aproximadamente el 90 por ciento de las verrugas genitales. Pero es que, además, el VPH se relaciona casi en su totalidad con el 100% de los casos de cánceres de cuello de útero", ha advertido el secretario de AEPCC.

Pese a que la detección precoz del VPH ha estado dirigida principalmente a las mujeres, ya desde hace unos años, en España, se han incorporado estrategias de Salud Pública para la prevención de esta infección de transmisión sexual también en los varones.

Desde el año pasado los niños varones de 12 años ya se están beneficiando de la vacunación sistemática. Pero es que, además, en el año 2022, la Comisión Europea presentó una recomendación para apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por prevenir el cáncer mediante la inmunización.

Concretamente, en el caso del cáncer de cuello de útero y otros cánceres causados por el VPH, el plan ha fijado como objetivo que los Estados miembros alcancen tasas de vacunación contra el VPH del 90 por ciento en las niñas y aumenten significativamente la vacunación de los niños de aquí a 2030.

"Gracias a estas medidas, junto con las estrategias de cribado poblacional y de eliminación del VPH, se logrará esa equidad en la inmunización desde edades tempranas, y sin distinción de género, frente a las enfermedades que puede provocar esta infección de transmisión sexual", ha destacado Pérez.

"En España, en vacunación de mujeres frente al VPH, tenemos una cobertura del 91 por ciento en la primera dosis, mientras que en chicos no tenemos datos oficiales de cobertura", ha matizado el presidente de la AEV.

CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO

El VPH se relaciona en casi su totalidad con el 100% de los casos de cáncer de útero. "El cáncer cervical es el cuarto cáncer femenino más común en mujeres en España de entre 15 y 44 años", ha afirmado la jefa de la Sección de Cáncer de Mama y Tumores Ginecológicos del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, Ana Santaballa.

"Por eso, es muy importante realizar los programas de cribado correctamente para detectar cualquier anomalía y abordarla rápidamente. El virus se puede transmitir, incluso, cuando la persona infectada no presenta ni signos ni síntomas. Precisamente por eso, el cribado de cáncer de cérvix es una herramienta muy útil para prevenir cánceres asociados a esta infección de transmisión sexual, y que, además, ha demostrado la disminución de la mortalidad entre las mujeres", ha añadido la experta.

EL 80% DE LAS PERSONAS SEXUALMENTE ACTIVAS VAN A TENER EL VPH

Durante el acto, Jesús de la Fuente ha detallado que el 80 por ciento de la personas sexualmente activas contactarán en algún momento de su vida con el virus.

"Con cada relación sexual podemos tener contacto con el virus del papiloma humano. Además, el preservativo no protege del todo frente a la infección del VPH", ha advertido el experto.

Por ello, ha recordado la importancia de la concienciación sobre el VPH, ya que puede transmitirse "incluso con la pareja habitual". "La falta de síntomas es uno de los motivos por los que las personas no saben que tienen el virus. Esto puede provocar que la pareja habitual pueda tenerlo y contagiarlo sin conocimiento. Además, una pareja habitual puede estar trasmitiendo lo tiene heredado anteriormente de relaciones anteriores", ha explicado.

En este sentido, De la Fuente ha informado que "en las mujeres, la mayor cantidad de virus de papiloma humano se estima que se da entre los 25-30 años y después va cayendo. En los hombres no es así, la prevalencia del virus es más elevada que en las mujeres entre los 35 y los 55 años y se mantiene estable a lo largo de toda la vida", ha concluido.