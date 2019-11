La vacuna contra la gripe y su 'protección' del corazón: "similar a estatinas o dejar de fumar"

Publicado 04/11/2019 13:18:35 CET

El director emérito del Centro Nacional de Gripe y miembro de la junta directiva de la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS), Raúl Ortiz de Lejarazu, ha asegurado que la vacunación contra la gripe previene accidentes coronarios y cerebrovasculares "al mismo nivel" que las estatinas o dejar de fumar.

En concreto, el experto ha recordado que vacunarse contra la gripe en pacientes con presión arterial alta reduce hasta un 18 por ciento menos de riesgo de muerte por todas las causas y del 18 por ciento por cualquier causa cardiovascular, según una investigación presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebró en París (Francia) en septiembre.

"Son cifras similares a algunos tratamientos tumorales en leucemia, por ejemplo. Una gripe puede hacer que se precipite una patología cardiaca que antes ni se sospechaba. Prácticamente ningún país europeo tiene incluido en los grupos recomendados de vacunación a los pacientes con hipertensión", ha lamentado Ortiz de Lejarazu durante una rueda de prensa con motivo de la Reunión Anual de la AMYS.

En este sentido, ha insistido en otros beneficios 'desconocidos' de la vacuna contra la gripe, como su reducción de los costes sanitarios. "Estados Unidos, que tiene un sistema sanitario muy privatizado, recomienda vacunarse a toda su población porque sale coste-efectivo para los aseguradores privados", ha añadido. Así, en el país norteamericano se vacuna alrededor de la mitad de toda su población, mientras que en España las cifras se sitúan en torno al 15-18 por ciento.

Para aumentar las coberturas en España, tanto en población general como en grupos específicos (embarazadas, mayores de 65 años, profesionales sanitarios o enfermos crónicos, entre otros), el presidente de la AMYS, Ramón Cisterna, apuesta por "formar e informar" sobre los beneficios de la vacuna. "Mejorar la cobertura se basa en la difusión, formación del personal sanitario y ofrecer garantías de que representa ventajas adicionales", ha argumentado.

A continuación, Cisterna ha reivindicado la relevancia real de la gripe. "Ha llegado el momento de dejar de banalizarla. No es un resfriado. Hay que ponerla en el lugar que se merece, ya que no todos somos iguales ante la gripe", ha incidido, recordando que esta vacuna "no previene los resfriados, ni el catarro, ni otras virus respiratorios", por lo que en este periodo pueden aparecer algunas de estas patologías con síntomas similares pese a estar vacunados contra la gripe.

SU IMPORTANCIA EN EMBARAZADAS Y NIÑOS

Según datos del Ministerio de Sanidad expuestos por Ramón Cisterna, la vacuna reduce un 20 por ciento el número de hospitalizaciones por gripe y un 38 por ciento su mortalidad. "Evita muchas hospitalizaciones, ingresos en UCI, muertes... Es fundamental en algunos grupos como embarazadas, que tienen hasta ocho veces más riesgo de ser hospitalizadas por gripe", ha explicado el director emérito del Centro Nacional de Gripe.

En este mismo sentido, el doctor Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha sugerido que los ginecólogos dispongan de las vacunas en sus consultas, o en su defecto se facilite la derivación al centro de salud. "En Madrid, por ejemplo, el 90 por ciento de las embarazadas está vacunada de tos ferina, ya que se transfiere la inmunización al feto", ha afirmado.

Tal y como ha recordado el experto, la vacuna contra la gripe en mujeres embarazadas también protege al feto durante los seis primeros meses de vida. "Esto es muy importante porque no se puede vacunar a los niños que tienen menos de seis meses", ha apuntado. Raúl Ortiz de Lejarazu ha valorado positivamente la estrategia de vacunación en embarazadas de la Comunidad Valenciana: "A través de las matronas, las mujeres están muy concienciadas".

El director emérito del Centro Nacional de Gripe ha agregado que hasta el 40 por ciento de las hospitalizaciones por gripe se producen en niños "absolutamente sanos, sin patologías". "Los niños son naif, han tenido pocas infecciones gripales, por lo que se enfrentan por primera vez a la enfermedad, que tiene especial predilección por los frágiles", ha detallado. Desde hace siete años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación en niños de hasta cinco años, algo que también aconseja este experto. En España, solo se financia la vacuna a niños que presenten algún tipo de enfermedad crónica.