El uso de quimioterapia se puede evitar en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama luminal, según un estudio

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El uso de quimioterapia se podría evitar en la mayoría de las

mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama luminal con afectación ganglionar operable, según ha concluido el estudio RxPONDER que se ha publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', que desvela que el tratamiento endocrino tiene mayores beneficios.

El estudio, coordinado por la red independiente SWOG Cancer Research Network con la promoción del National Cancer Institute (NCI) Cancer Therapy Evaluation Program, ha contado con la participación de varios grupos cooperativos, destacando la participación del Grupo GEICAM de Investigación en cáncer de mama a través de 21 hospitales españoles pertenecientes al Grupo, los cuales han incluido a 792 pacientes, lo que supone el 15,6 por ciento del total de pacientes participantes en el ensayo.

Según los datos del estudio RxPONDER, las mujeres posmenopáusicas con uno a tres ganglios positivos (estado ganglionar N1) y con un Recurrence Score de 0 a 25 según Oncotype DX, no mostraron un beneficio derivado de la administración de quimioterapia además del

tratamiento hormonal en el contexto adyuvante después de una mediana de seguimiento de 5,3 años, todo ello con independencia de criterios clínicos como el número de ganglios afectados, el grado o el tamaño tumorales.

Este beneficio hace referencia a la supervivencia libre de enfermedad invasiva, objetivo principal del estudio. Por el contrario, en mujeres premenopáusicas, también con 1 a 3 ganglios positivos y un Recurrence Score de 0 a 25, se observó un beneficio estadísticamente significativo de la quimioterapia además del tratamiento hormonal adyuvante.

En este sentido, RxPONDER señala que, entre las mujeres posmenopáusicas, la supervivencia libre de enfermedad invasiva a los 5 años fue del 91,9 por ciento en el grupo tratado sólo con tratamiento hormonal adyuvante y del 91,3 por ciento en el grupo

tratado con quimioterapia y hormonoterapia adyuvantes.

Por su parte, entre las mujeres premenopáusicas, la supervivencia libre de enfermedad invasiva a los 5 años fue del 89,0 por ciento

para las pacientes tratadas con hormonoterapia adyuvante frente al 93,9 por ciento de las pacientes tratadas con quimioterapia y tratamiento hormonal.

"Este es un estudio muy importante cuyos resultados permitirán obviar la administración de quimioterapia adyuvante a muchas mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama y afectación ganglionar en todo el mundo. El RxPONDER demuestra que, si los tumores tienen el riesgo genómico definido en el estudio, el tratamiento endocrino (sin quimioterapia) es de elección. Ello supone un gran paso adelante en la individualización del tratamiento de estas mujeres", ha señalado el presidente de GEICAM, Miguel Martín.