El uso de la inteligencia artificial, clave para crear un programa fiable de selección de embriones desvitrificados

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) es cada vez más frecuente en la investigación de nuevos enfoques no invasivos para automatizar la selección embrionaria y ha resultado clave para el estudio 'Predicting fetal heartbeat in vitrified blastocysts through artificial intelligence analysis of post-warming images and videos', que ha creado un "programa fiable" de selección de embriones desvitrificados.

Este estudio, liderado por IVI Valencia y presentado en el 40º Congreso de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE) en Ámsterdam, ha analizado la expansión de los embriones tras su desvitrificación como factor predictivo de la viabilidad embrionaria. Para ello, ha analizado 800 blastocistos vitrificados en un incubador time-lapse durante el periodo entre la desvitrificación y la transferencia, analizando los vídeos e imágenes obtenidas durante sus primeras cuatro horas de desarrollo.

"Hemos podido comprobar que aproximadamente el 60 por ciento de los embriones se expanden tras descongelar. Y de ellos, aquellos que presentan la expansión en los primeros minutos tras su descongelación suelen asociarse con mejores resultados tras su transferencia", ha explicado el supervisor científico de IVI y autor del estudio, Marcos Meseguer.

Sin embargo, algunos embriones se expanden un poco más tarde, poco antes de transferirse. Estos presentan dos tipos de expansión, unas más leves y otras fuertes. Respecto a las primeras, las posibilidades de embarazo disminuyen un 5 por ciento, ha comentado Meseguer, quien ha añadido que si la expansión es fuerte, sus posibilidades de dar lugar a un embarazo disminuyen más de un 15 por ciento. "En definitiva, la expansión embrionaria tiene un impacto negativo en el proceso de implantación, puesto que compromete la viabilidad del embrión", ha destacado Meseguer.

Se trata de un estudio pionero que va un paso más allá en el análisis del embrión y su vuelta a la vida mediante el sistema time-lapse. Además, ofrece información novedosa y relevante para la identificación de parámetros específicos que permitan crear un programa fiable y robusto de selección de embriones desvitrificados.

Meseguer ha apuntado que, a lo largo de los últimos años, "se ha consolidado la vitrificación como técnica 'gold-standard' para la criopreservación de embriones en cualquier centro de reproducción asistida", por lo que resultaba necesario desarrollar unos criterios de selección más precisos y óptimos para la transferencia de blastocistos vitrificados.

Así, los resultados de este estudio sugieren que la combinación de variables morfocinéticas y proteómicas, junto con la evaluación morfológica convencional, "puede mejorar significativamente" la predicción de resultados de transferencia de embriones desvitrificados, ha concluido.