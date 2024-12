El uso de antibióticos para tratar a niños con apendicitis es una alternativa económica y segura a la cirugía

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Colegio Estadounidense de Cirujanos, publicado en el 'Journal of the American College of Surgeons (JACS)', revela que el uso exclusivo de antibióticos para tratar a los niños con apendicitis no complicada puede ser una alternativa "segura y económica" a la cirugía.

La apendicitis es el quinto motivo de hospitalización más frecuente entre los niños de EEUU, y la apendicectomía es el procedimiento quirúrgico más habitual en las hospitalizaciones infantiles, según los Institutos Nacionales de la Salud.

La apendicectomía es también uno de los procedimientos quirúrgicos más costosos que se realizan durante las estancias hospitalarias; sin embargo, el tratamiento de la apendicitis únicamente con antibióticos intravenosos, conocido como tratamiento no quirúrgico, ha demostrado ser una alternativa segura y eficaz en estudios anteriores.

"Sabemos que el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis es seguro y eficaz, así que lo que los cirujanos quieren saber es si el tratamiento no quirúrgico es rentable. Nuestro estudio ayuda a responder a esa pregunta", ha señalado el coautor del estudio Peter C. Minneci, jefe del departamento de cirugía de Nemours Children's Health en Wilmington, Delaware.

"Este análisis de costes demuestra que el tratamiento no quirúrgico de la apendicitis aguda pediátrica no complicada es la estrategia de tratamiento más rentable a lo largo de un año, en comparación con la cirugía inicial", ha agregado.

El análisis se basó en una revisión de los datos de más de 1.000 pacientes, de 7 a 17 años, que fueron tratados por apendicitis aguda no complicada en varios hospitales de toda la región del Medio Oeste entre 2015 y 2018. A los padres se les dio a elegir entre dos estrategias de tratamiento: antibióticos solos o apendicectomía laparoscópica urgente. El manejo no quirúrgico consistió en al menos 24 horas de antibióticos intravenosos. Los pacientes cuyos síntomas no se resolvieron fueron sometidos a apendicectomía laparoscópica durante el mismo ingreso hospitalario.

Los datos basados en la relación costes-cargos (coste dividido por los cargos) de la hospitalización inicial, los reingresos y las visitas no planificadas al servicio de urgencias se extrajeron del Sistema de Información de Salud Pediátrica, que recoge datos de aproximadamente 50 hospitales infantiles.

Las puntuaciones de calidad de vida relacionada con la salud y los días de incapacidad (una medida del tiempo de ausencia escolar y del dolor) comunicadas por los pacientes se determinaron a los 30 días y al año del tratamiento, respectivamente. Mediante una encuesta estandarizada, se preguntó a los niños cómo se desenvolvían en la vida cotidiana y cómo se sentían respecto a su calidad de vida.

Para estos análisis, los investigadores se fijaron en las puntuaciones de calidad de vida a los 30 días y las convirtieron en puntos de referencia. Las puntuaciones de los años de vida ajustados por calidad iban de cero a uno, siendo uno la salud perfecta y sin problemas, y las puntuaciones más bajas reflejaban el empeoramiento de la salud y la disfunción, con una puntuación de cero que reflejaba la muerte.

Una puntuación de años de vida ajustados por calidad que indique una salud normal sin problemas sería de aproximadamente 0,95. Se evaluaron y compararon las puntuaciones de los años de vida ajustados por calidad de cada paciente. Se realizó un seguimiento de los pacientes durante un año y se calcularon los costes medios totales de cada estrategia en dólares de 2023.

MÁS DE 1.000 DÓLARES MENOS CON TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO

De 1.068 pacientes, 370 eligieron sólo antibióticos y 698 optaron por la apendicectomía laparoscópica urgente. Los resultados muestran un coste medio de 9.791 dólares y 0,884 años de vida ajustados por calidad por paciente para la apendicectomía laparoscópica y de 8.044 dólares y 0,895 años de vida ajustados por calidad por paciente para el tratamiento no quirúrgico.

El tratamiento no quirúrgico fue a la vez menos costoso y más eficaz en tres análisis, incluido un análisis mediante días de incapacidad y métodos alternativos de cálculo de la calidad de vida y el coste a lo largo de un año.

"Los hallazgos de nuestro estudio añaden una ventaja adicional a la seguridad y eficacia del tratamiento sólo con antibióticos en niños, ya que esta estrategia ha demostrado ser rentable", ha afirmado Minneci, quien ha añadido que "el tratamiento no quirúrgico es una terapia inicial segura y rentable y una alternativa razonable a la cirugía".

Los autores del estudio han señalado que el siguiente paso es investigar las tasas de fracaso terapéutico y la rentabilidad del tratamiento no quirúrgico ambulatorio y la apendicectomía laparoscópica con alta el mismo día.