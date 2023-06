Urgenciólogos presentan una guía para el tratamiento de sepsis y una aplicación para seleccionar el antibiótico

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha presentado este jueves en su XXXIII Congreso Nacional una guía global para tratar la sepsis y una aplicación para seleccionar el tratamiento antibiótico.

En concreto, el Grupo de Infecciones en Urgencias de la SEMES (INFURG-SEMES) ha desarollado una guía para la detección, prevención de la progresión y atención del paciente con sepsis en urgencias. Se trata de un documento internacional elaborado junto a 13 sociedades latinoamericanas, dedicados a abordar una profunda revisión bibliográfica, sólo utilizando artículos y publicaciones del ámbito de urgencias e infección comunitaria.

Hasta el momento, no existía un único documento para la prevención y la atención del paciente con infección grave en Urgencias en todo el mundo, y menos elaborada en español.

"Llevamos un año elaborándola junto a profesionales de 13 países latinoamericanos y esperamos terminar su redacción este año, así como la revisión interna y externa por otros profesionales de otras especialidades involucradas en la atención del paciente con sepsis (microbiología, medicina intensiva, medicina interna) para garantizar el éxito de la continuidad asistencial', ha explicado el coordinador adjunto de INFUG-SEMES, Agustín Julián.

Las novedades que presenta esta guía, que se presentará a comienzos del próximo año, se centran en tres aspectos principales: la introducción de la prevención en sepsis, la personalización o individualización de la atención del paciente con sepsis y el desarrollo de las guías de práctica clínica internacionales.

"Hasta ahora cumplíamos unos protocolos estandarizados, el cambio pasa por valorar individualmente el estado hemodinámico del enfermo, sus características, su edad y su estado funcional con técnicas no invasivas como puede ser la ecografía, el relleno capilar, valoración de índice de Shock, que no precisan instrumental ni experiencia ni tiempo con el que no contamos los profesionales de emergencias para poder valorar el gasto cardiaco y las necesidades de infusión de líquidos en cada paciente", ha asegurado el coordinador de INFUG-SEMES.

Por otra parte, el doctor Juan González del Castillo, coordinador del Grupo de Enfermedades Infecciosas SEMES, ha presentado la 'app' infecciones comunitarias, una guía para la selección adecuada del tratamiento antibiótico empírico para las infecciones que se atienden con mayor prevalencia. La aplicación tiene el valor añadido de haber sido desarrollada por nueve sociedades científicas.

"El problema de las resistencias y el uso adecuado de antimicrobianos, es una teoría que preocupa a todas las sociedades científicas y profesionales que han elaborado esta guía en base al conocimiento científico actual, seleccionar el antimicrobiano con el espectro más estrecho para la etiología probable del paciente en función del modelo de infección y aquel con menor efecto sobre su microbiota y con menos efectos adversos es el objetivo de cualquier médico cuando se enfrenta a la decisión de prescribir un antibiótico", ha declarado el coordinador de Infecciosas de SEMES.

Esta aplicación ofrece una serie de recomendaciones para el tratamiento empírico de los pacientes con infección en base al síndrome que presentan y se espera que pueda ayudar a esa primera decisión terapéutica y al uso adecuado de los antibióticos.