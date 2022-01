Los urgenciólogos alertan de que las visitas a Urgencias han aumentado hasta un 50%

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha advertido sobre el incremento de pacientes que están sobrellevando los urgenciólogos debido al alza de los contagios de COVID-19.

En este sentido, alertan de que las visitas a Urgencias han aumentado en torno a un 30-50 por ciento, "superando por completo la capacidad de los servicios de urgencias y emergencias que, además, están sufriendo las bajas COVID-19 de muchos de sus profesionales".

"Lo avisamos hace unas semanas y la situación no ha hecho más que empeorar. Estamos al límite. ¿Qué ocurriría si parásemos los servicios de Urgencias y Emergencias? El colapso del sistema sería inmediato. Estamos exhaustos. Las urgencias están al borde del abismo. Venimos tiempo avisándolo y no se están tomando medidas", ha comentado el presidente de SEMES, Tato Vázquez-Lima.

Según denuncian los urgenciólogos, la incidencia acumulada y el aumento de la hospitalización de críticos "afectan directamente a los servicios de urgencias y emergencias debido a las necesidades de estos pacientes, que precisan de una valoración clínica inicial, estratificación de riesgo y decisión de ingreso o tratamiento domiciliario".

Vázquez-Lima recuerda que los servicios de urgencias y emergencias son "un pilar fundamental" para la sanidad española y reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que regule "de una vez por todas y como es debido estos servicios, ya que solo así se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos".

"Lo único que esperamos es que nuestro Presidente del Gobierno se tome en serio esta cuestión. Porque imagínense qué ocurriría en nuestro país si las urgencias dejasen de funcionar porque ya no podemos más, no solo porque estamos agotados, sino porque no nos sentimos ni apoyados ni reconocidos. Señor Pedro Sánchez, estamos al borde del abismo. Escúchenos de una vez: Especialidad de Urgencias ya", ha remachado.