Ultrasonido focalizado: la terapia no invasiva que puede transformar el tratamiento del temblor esencial

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Para millones de personas en todo el mundo con temblor esencial, las actividades cotidianas, desde comer y beber hasta vestirse y realizar tareas básicas, pueden volverse imposibles. Este trastorno neurológico del movimiento, tan común, causa temblores incontrolables, con mayor frecuencia en las manos, pero también puede presentarse en brazos, piernas, cabeza, voz o torso.

El temblor esencial afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y a alrededor del 5% de las personas mayores de 60 años. En España, se estima que unas 400.000 personas padecen esta condición, que puede afectar principalmente a las extremidades superiores, la cabeza y la voz, y que puede alterar significativamente la autonomía y capacidad del paciente para llevar a cabo actos simples de la vida diaria.

En cuanto al tratamiento, los betabloqueantes como el propranolol y la primidona son los más eficaces. En casos donde la medicación no es efectiva, se pueden considerar opciones como la infiltración de toxina botulínica A o intervenciones quirúrgicas como la talamotomía y la estimulación cerebral profunda.

Investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Mass General Brigham) de Estados Unidos han identificado una subregión específica del tálamo cerebral que, al incluirse durante el tratamiento con ultrasonido focalizado guiado por resonancia magnética (MRgFUS), puede resultar en mejoras óptimas y significativas del temblor, a la vez que reduce los efectos secundarios. Sus resultados se publican en 'Science Advances'.

"Este tratamiento único y no invasivo puede tener efectos inmediatos, duraderos y transformadores para los pacientes, y fue pionero aquí en el Hospital Brigham and Women's hace 30 años", asegura el coautor principal, el doctor G. Rees Cosgrove, FRCSC, director de neurocirugía funcional del Hospital Brigham and Women's, miembro fundador del sistema de salud Mass General Brigham.

"Los resultados de este estudio contribuirán a que el procedimiento sea aún más seguro y eficaz, y ayudarán a otros centros de todo el mundo a mejorar sus resultados".

El tratamiento del temblor esencial con MRgFUS crea una pequeña lesión permanente en un núcleo específico del tálamo, que se cree que forma parte del circuito cerebral que media el trastorno, e interrumpe la actividad que causa el temblor.

El equipo de investigación analizó datos de 351 pacientes con talamotomía tratados en tres hospitales internacionales (la cohorte más grande evaluada hasta la fecha) para identificar la ubicación óptima para este procedimiento y comprender mejor su impacto en las mejoras clínicas y los efectos secundarios.

El estudio identificó un conjunto de sitios y conexiones cerebrales óptimos para tratar, así como ubicaciones y conexiones que se debían evitar y que provocaban efectos secundarios. Posteriormente, el equipo evaluó si este punto óptimo podía utilizarse como modelo para predecir los resultados en una cohorte de pacientes tratados con el mismo procedimiento en otro centro, lo cual resultó cierto.

Cuanto mayor era la lesión en el punto óptimo, mejor era el resultado en los datos comparativos de todos los pacientes al año del procedimiento. Según los investigadores, cuando los pacientes de talamotomía presentan un buen control del temblor al año, este suele mantenerse durante varios años.

"Ver el gran impacto que este procedimiento puede tener en la vida de los pacientes fue lo que me motivó a continuar con esta investigación", destaca la doctora Melissa Chua, autora principal y residente sénior del Departamento de Neurocirugía de Brigham's. "Es muy emocionante contar con una validación tan sólida y avanzar hacia una mayor precisión y personalización de este tratamiento en el futuro".

A continuación, el equipo planea analizar más a fondo los datos de los pacientes para presentar una imagen más detallada de la evolución de esta tecnología y cómo han mejorado los resultados de los pacientes, para comprender completamente los parámetros que intervienen en el logro del control del temblor a largo plazo y la minimización de los efectos secundarios.