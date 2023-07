El tratamiento con hemodiafiltración reduce la mortalidad un 23% en comparación con la hemodiálisis, según un estudio

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes con insuficiencia renal tratados con hemodiafiltración de alto volumen experimentaron una disminución del 23 por ciento en las tasas de mortalidad en comparación con los tratados con hemodiálisis de alto flujo, más comúnmente utilizada, según apunta un estudio llevado a cabo por el consorcio CONVINCE y dirigido por el University Medical Center (UMC) de Utrecht.

El ensayo incluyó a un total de 1.360 pacientes de 61 centros de ocho países europeos, a los que se realizó un seguimiento durante una mediana de 30 meses. De ellos, 683 pacientes recibieron hemodiafiltración de alto volumen y 677 recibieron hemodiálisis de alto flujo tres veces por semana.

La tasa de mortalidad fue de 7,1 muertes por 100 pacientes-año en el grupo aleatorio a hemodiafiltración, frente a 9,2 muertes por 100 pacientes-año en el grupo de hemodiálisis, lo que corresponde a una reducción relativa del 23 por ciento.

"Nuestros resultados demuestran de forma inequívoca los beneficios para la supervivencia de utilizar la hemodiafiltración frente a la hemodiálisis en el tratamiento de la insuficiencia renal, una notable reducción del 23 por ciento en la mortalidad por cualquier causa. Soy optimista respecto a que la hemodiafiltración pueda convertirse en el nuevo estándar de atención", ha destacado el investigador principal, Peter Blankestijn, del UMC de Utrecht.

Según los expertos, la hemodiálisis representa la forma más prevalente de diálisis para tratar la insuficiencia renal. Aunque las técnicas han mejorado con el tiempo, la hemodiálisis convencional de alto flujo emplea principalmente la difusión para eliminar moléculas pequeñas y líquido de la sangre. En cambio, la hemodiafiltración de alto volumen incorpora técnicas tanto de difusión como de convección para eliminar moléculas más grandes y administrar eficazmente la reposición de líquidos mediante convección.

La investigación, que ha sido pionera, ha contado también con la participación de Fresenius Medical Care, que ha destacado el empleo de la hemodiafiltración.

"Este estudio clínico, meticulosamente diseñado y ejecutado, demuestra sin lugar a duda la eficacia de la hemodiafiltración de alto volumen para una parte significativa de los pacientes con insuficiencia renal. Estos hallazgos tienen el potencial de impulsar cambios significativos en el enfoque terapéutico estándar y, lo que es más importante, contribuir a reducir las tasas de mortalidad entre esta población vulnerable que necesita tratamiento renal sustitutivo", ha explicado el director Médico Global de Fresenius Medical Care, Frank Maddux.

Se calcula que la enfermedad renal crónica afecta a 830 millones de personas en todo el mundo, de las cuales casi cuatro millones dependen de la diálisis. Cuando los riñones ya no pueden realizar sus funciones vitales, se recurre a la diálisis para limpiar la sangre eliminando los productos de desecho y regulando el volumen de líquido en el organismo.

El ensayo 'CONVINCE' fue liderado por investigadores del UMC de Utrecht en colaboración con University College London (UCL), Charité Universitätsmedizin Berlin, University of Bari, The George Institute for Global Health, Imperial College London y los proveedores de diálisis Fresenius Medical Care, Diaverum y B. Braun Avitum.