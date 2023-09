Los trabajadores jóvenes son los más estresados, según un estudio

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La práctica totalidad de los trabajadores españoles (94,7%) opina que su empresa no invierte lo suficiente en su bienestar, y los trabajadores más jóvenes (entre 25 y 34 años), son los que más lo acusan, ya que sufren estrés laboral, según una encuesta realizada por la empresa de bienestar para empleados Vitaance a más de 1.000 profesionales en activo mayores de 25 años.

De sus resultados se desprende además que tres de cada cuatro jóvenes (74,80%) considera que tiene una carga de trabajo excesiva. Casi un tercio (28,40%) va más allá y confiesa que ir a trabajar le provoca angustia.

Ante esta situación, no es de extrañar que dos de cada diez empleados de esta franja de edad estén en búsqueda activa de otro empleo (frente al 12,30% de media del total de la muestra). Por contra, solo el 6,8% de los boomers (mayores de 54 años), que están en el tramo final de su carrera profesional, busca un empleo mejor de forma proactiva.

Respecto al origen de la desmotivación, los diferentes grupos de edad concuerdan en que la remuneración total es la principal fuente de frustración (lo menciona casi la mitad), seguido de la falta de reconocimiento y recompensa de sus esfuerzos (33%) por parte de su empresa.

Por generaciones, curiosamente, son los mayores de 54 años los que se sienten más motivados en su trabajo (el 64,8% lo expresa de esta manera) frente a las generaciones más jóvenes (de media, un 59,2%). La generación X, que comprende entre los 45 y 54 años, es la más desmotivada: solo un poco más de la mitad (58%) se siente motivado.

"Cada vez más empresas tienen claro que cuidar del bienestar de sus empleados mejora su motivación. Los trabajadores a los que se cuida incrementan su nivel de compromiso y el nivel de productividad se dispara. Al fin y al cabo, los empleados rinden mejor cuando están felices, el reto es conseguir que cada empleado reciba los beneficios que más valora, y es ahí donde entramos nosotros", explica Ana Zamora, CEO y cofundadora de Vitaance.

Sin embargo, según los resultados de la encuesta, estas políticas de bienestar no están lo suficientemente implantadas aún, o al menos así lo perciben los trabajadores: casi la totalidad (94,7%) se lamenta de que no se preocupa lo suficiente por su bienestar y más de la mitad critica que su empresa no fomenta la productividad debido a su cultura.