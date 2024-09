MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Según un nuevo estudio de 10 años de duración, la detección del cáncer de mama mediante tomosíntesis digital de mama (DBT) aumenta las tasas de detección del cáncer y reduce significativamente la tasa de cánceres avanzados en comparación con la mamografía digital 2D convencional. Los hallazgos se publican en 'Radiology', una revista de la Radiological Society of North America ( RSNA ) por parte de la Universidad de Yale (Estados Unidos).

La mamografía se considera el método de referencia para la detección del cáncer de mama en la población general. Sin embargo, la mamografía 2D convencional, en la que un sistema de rayos X de baja dosis produce imágenes del interior de la mama desde dos ángulos, no detecta aproximadamente el 20% de los cánceres de mama. También se asocia con resultados falsos positivos, en los que una anomalía observada en una mamografía de detección resulta no ser cáncer después de que la mujer haya sido citada para realizarse pruebas adicionales.

La DBT es una forma avanzada de mamografía que reconstruye imágenes de la mama tomadas desde diferentes ángulos en imágenes 3D. Los estudios han demostrado que la DBT tiene una tasa de detección de cáncer más alta en comparación con la mamografía digital. "Este estudio es el primero en comparar 10 años de datos sobre cánceres de mama detectados por DBT con cánceres detectados por mamografía digital", aporta el coautor Jaskirandeep Kaur Grewal, PA-C., ex estudiante del Programa de Médicos Asociados de la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos).

En el estudio retrospectivo, el doctor Philpotts y un equipo de investigadores analizaron casos consecutivos de cáncer detectados mediante mamografías de detección durante 13 años en la Universidad de Yale/Yale-New Haven Health. Los datos incluyeron 10 años de mamografías realizadas con DBT, que se convirtió en el estándar en las instalaciones de Yale a partir de 2011, y los tres años anteriores de mamografías realizadas con mamografía digital.

La cohorte del estudio incluyó 272.938 mamografías de detección, de las cuales 35.544 se realizaron con mamografía digital y 237.394 con TCD. Se detectaron un total de 1.407 cánceres, 142 mediante mamografía y 1.265 mediante TCD. "El sobrediagnóstico ha sido un tema candente en la detección mediante mamografía. Los escépticos de la detección mediante mamografía creen que el uso de la terapia conductual conductual genera un sobrediagnóstico", afirma la primera coautora, la doctora Liane Elizabeth Philpotts, profesora de radiología e imágenes biomédicas en la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut (Estados Unidos).

El sobrediagnóstico significa que los cánceres encontrados no son clínicamente relevantes y pueden no causar un problema de salud para el paciente si no se detectan. Según el doctor Philpotts, la mamografía digital y la TCD detectaron varios subtipos y grados de tumores en tasas similares. La proporción de cánceres invasivos con respecto al carcinoma ductal in situ (CDIS) no difirió significativamente entre las dos modalidades. "Descubrimos que la mamografía digital y la mamografía de detección con TAD detectaban los mismos tipos de cáncer, pero en diferentes etapas", apunta. "La TAD detectaba cánceres más agresivos en una etapa más temprana en comparación con la mamografía digital".

La DBT tuvo una tasa de detección de cáncer más alta que la mamografía (5,3 % frente a 4,0 %) y una tasa más baja de cánceres avanzados (32,7 % frente a 43,6 %), lo que indica que es probable que los cánceres se detecten antes. La detección del cáncer mejoró cuando las mujeres se realizaron mamografías repetidas con DBT. La mayoría de los casos de cáncer verdaderos positivos detectados mediante DBT se presentaron como masas, mientras que unos pocos se presentaron como calcificaciones y asimetrías.

La tasa de recuperación para la DBT (7,2%) fue significativamente menor que la de la mamografía digital (10,6%). "La menor tasa de repetición de los tratamientos, la mayor tasa de detección de cáncer y la menor tasa de cánceres avanzados que ofrece la terapia dialéctica conductual son beneficiosas para todos", agrega el doctor Philpotts. "Creo que estos datos contribuirán al debate sobre el sobrediagnóstico al demostrar que la terapia dialéctica conductual no sobrediagnostica los cánceres, sino que detecta a los malos actores antes".

Los investigadores añaden que se necesitan estudios adicionales que utilicen datos a largo plazo para comprender mejor el papel de la TCD en los resultados de la detección. "Estos hallazgos se suman a la creciente literatura sobre la detección del cáncer con DBT y respaldan su uso en la mamografía de detección en los Estados Unidos y en todo el mundo", afirma el doctor Philpotts. "Nuestros resultados pueden proporcionar a las instituciones de atención médica que aún no han pasado de la mamografía digital a la DBT los datos que necesitan para adoptar la tecnología más nueva".