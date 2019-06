Una terapia con ondas de radio logra bloquear el crecimiento de células del cáncer de hígado sin dañar a las sanas

WAKE FOREST SCHOOL OF MEDICINE

Publicado 31/05/2019 18:55:51 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un tratamiento con ondas de radio no térmicas logra bloquear el crecimiento de células del cáncer de hígado sin dañar a las sanas, según un estudio realizado por científicos del Wake Forest School of Medicine (Estados Unidos) y publicado en la revista 'EBioMedicine', una publicación de 'The Lancet'.

Usando modelos animales, el equipo de investigación suministró niveles de radiofrecuencias a ratones que habían sido inyectados con células cancerosas humanas, con el fin de replicar el carcinoma hepatocelular (CHC), el tipo más común de cáncer de hígado.

El equipo de investigación utilizó un dispositivo que suministra campos electromagnéticos de radiofrecuencia modulados en amplitud específicos para el cáncer programados específicamente para el HCC. "Descubrimos que un canal de calcio específico, denominado 'Cav3.2', actuaba como una antena para las señales que enviamos, lo que permitía que el calcio penetrase en la membrana celular de HCC y entrara en la célula, lo que provocó la detención del crecimiento de HCC", han dicho los expertos.

El próximo paso del equipo será identificar la cascada de señalización exacta dentro de la célula tumoral que conduce a los efectos contra el cáncer.