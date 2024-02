La terapia génica abre nuevos horizontes en el tratamiento de la sordera, según expertos

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La terapia génica y la medicina regenerativa abre nuevos horizontes en el tratamiento de la sordera, tal y como apuntan los expertos que han participado en el 17th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Technologies (CI2024) celebrado en Canarias.

La cita congresual proporciona un espacio crucial para explorar y compartir los progresos más recientes en este campo, brindando a los especialistas la oportunidad de discutir enfoques innovadores y prometedores en el tratamiento de la pérdida de audición.

La terapia génica es un enfoque médico que busca tratar enfermedades mediante la introducción, modificación o corrección de material genético en las células de un individuo. El objetivo principal es corregir o reemplazar genes defectuosos o ausentes que causan enfermedades.

En los últimos años se están logrando avances significativos en este ámbito que ya empiezan a dar sus frutos en pacientes con sordera por todo el mundo. El material genético actúa como un sustituto que reemplaza el defecto genético, posibilitando así el funcionamiento normal de las células auditivas. Este enfoque prometedor ofrece la esperanza de restaurar la función auditiva al corregir de manera precisa las anomalías genéticas asociadas con la pérdida de audición.

Durante la celebración del congreso, organizado por la International Federation of Otorhinolaryngological Societies y la International Society of Audiology (ISA), también se han analizado novedades en el desarrollo de nuevos sistemas implantables, electrodos mejorados, miniaturización y estrategias de codificación avanzadas.

Estas mejoras están diseñadas para optimizar la percepción auditiva en entornos ruidosos y durante experiencias musicales. La aplicación de cirugía robótica e Inteligencia Artificial (IA) en este campo también será objeto de debate entre los especialistas participantes.

Desde la puesta en marcha del Programa de Implantes Cocleares de la Comunidad Autónoma de Canarias, alrededor de 1.500 personas, tanto residentes en el territorio como fuera de él, han sido beneficiarias de este tipo de implantes. Este grupo abarca un 65 por ciento de adultos y un 35 por ciento de pacientes pediátricos. En el ámbito sanitario, el implante coclear destaca como una tecnología que ha experimentado un desarrollo notable desde su concepción, representando un avance médico significativo al posibilitar la restauración de uno de los cinco sentidos.