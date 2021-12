Una terapia frente al cáncer infantil despunta como tratamiento efectivo para la Covid-19

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico financiado por la Fundación CRIS contra el cáncer despunta como un eficaz tratamiento contra la Covid-19, adaptando una terapia celular empleada en pacientes oncológicos infantiles en la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas del Hospital La Paz.

Tras lograr el alta hospitalaria en tiempo récord de 9 pacientes en la Fase I, los resultados iniciales de la Fase II multicentro (Hospital Universitario de La Paz, Hospital Clínico de Valencia, Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, Hospital Cruces de Bilbao y el Hospital General Universitario de Alicante) son esperanzadores y este innovador abordaje ha sido distinguido internacionalmente con tres publicaciones ('The Scientist' y 'The Lancet', entre ellas), el 'Top Scoring Abstract Award' de la International Society of Gene and Cell Therapy, diversos premios nacionales y el desarrollo de una patente.

"La fase 2 está siendo muy importante porque hemos visto que incluso en población vacunada el virus puede volver a aparecer por múltiples causas. El tratamiento está absolutamente estandarizado para su administración intravenosa; sin embargo, nos gustaría evolucionar el medicamento para que pudiese administrarse de una forma más sencilla sin necesidad incluso de estar en el hospital", explica el doctor Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica de La Paz y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas.

Además, destaca que el sistema inmune "juega un papel fundamental" en el control, no solamente del cáncer infantil, sino de las infecciones virales. "La mayoría de los grupos están trabajando en vacunas o si el virus muta, en la genómica, pero nosotros estamos trabajando en la terapia adoptiva celular, que era un concepto muy restringido a algunos grupos que hacíamos trasplante de médula, y ese conocimiento que hemos generado es lo que ha hecho que seamos reconocidos de forma internacional siendo líderes o pioneros".

"Este concepto de tratamiento celular vivo, que podría llegar a ser en aerosol o caramelos, contando con la financiación necesaria, podría generar una inmunidad local celular que proteja de la posible infección SARS-CoV-2 incluso estando vacunados, porque hemos visto que la enfermedad no acaba con la vacuna, aunque obviamente se ha atenuado mucho, y lo que predomina en estos momentos es la elevada contagiosidad", subraya.

Este innovador ensayo clínico pone de manifiesto el impacto "tan vital" que tiene la investigación de cáncer, según la asociación. "Vemos cómo los avances en un área pueden beneficiar a otros tipos de cáncer y en este caso vemos como la terapia celular que emplean con éxito en pacientes oncológicos infantiles tiene un uso eficaz en otra enfermedad como es la Covid-19", explica Marta Cardona, directora de CRIS contra el Cáncer.

La doctora Cristina Ferreras, Labmanager del grupo de investigación CRIS contra el cáncer en el Hospital La Paz, explica el origen de abordaje. "Cuando empezó la pandemia, trasladamos un tratamiento que realizamos a pacientes infantiles con leucemias o inmunodeficiencias a los enfermos hospitalizados con Covid. Ese tratamiento se basa en la infusión de células con memoria para infecciones de donantes sanos convalecientes", explica.

Así, añade que el estudio es "seguro", y que los pacientes se recuperaron "perfectamente". "Ahora estamos realizando la Fase II en un ensayo multicéntrico. Los resultados preliminares de este estudio apoyan el uso de esta terapia para la enfermedad Covid en estos pacientes", remacha.

"También estamos estudiando diferentes formas de innovar sobre el producto para usarlo no solamente como tratamiento, sino también como prevención", subraya, tras expresar que son necesarios más recursos para la investigación, "para poder avanzar en este campo en el que una idea, un tratamiento, una experiencia y un conocimiento del campo del cáncer infantil se ha podido trasladar a una enfermedad infecciosa como el covid-19", subraya.

Una de las pacientes, Dolores, tratada con el tratamiento, afirma que "es como de ciencia ficción. "Me han curado el Covid con una terapia que usan en la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas de La Paz para tratar a niños con cáncer. Es algo increíble y que deja claro que investigar cáncer puede ayudar a otras enfermedades, como el Covid en mi caso".

"Los médicos me explicaron que había un nuevo tratamiento, un ensayo clínico adaptando una terapia que usan para curar a niños con cáncer y me apunté, no me lo pensé ni un segundo. Iba a ser la primera en la que lo probaran, pero a mí no me daba miedo que fuera un ensayo. Confiaba mucho en el médico", profundiza.

JAIME, EL ENFERMERO DONANTE SUPERVIVIENTE DE COVID-19

El propio personal sanitario de La Paz han sido los principales donantes de Linfocitos T, ya que ellos también sufrieron los efectos de la enfermedad y se recuperaron. Es el caso del enfermero Jaime, que sufrió la enfermedad en marzo.

Tras "una montaña rusa de dolores, gastroenteritis y fuertes migrañas", se reincorporó al hospital, se apuntó como voluntario a otro ensayo de plasma hiperinmune el 22 de abril y conoció el Ensayo liderado por Pérez en su propio centro. "Me explicó cómo iban a adaptar esta terapia celular que aplican en oncología infantil contra el Covid", rememora. "Además, de mi extracción, que duró unas cuatro horas, me dijeron que se pueden beneficiar hasta 30 pacientes", concluye.