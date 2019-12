La terapia contra la hepatitis C elimina el virus y mejora las complicaciones

Publicado 05/12/2019 18:00:14 CET

El virus de la hepatitis C (VHC) circulando por el torrente sanguíneo antes de infectar a las células

El virus de la hepatitis C (VHC) circulando por el torrente sanguíneo antes de infectar a las células - NEXU SCIENCE COMMUNICATION - Archivo

La terapia contra la hepatitis C no sólo elimina el virus sino que mejora las complicaciones asociadas a la enfermedad como, por ejemplo, un peor función del hígado o la cirrosis, según ha puesto de manifiesto un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) y que ha sido publicado en el 'Journal of Viral Hepatitis'.

"Es realmente una buena noticia, porque el tratamiento es efectivo en casi todos los pacientes con hepatitis C, pero el hecho de que también funcione contra las complicaciones es algo nuevo para nosotros. Y esto es absolutamente crucial para este grupo de pacientes, porque no mueren del virus de la hepatitis C, pero sí de las enfermedades que puede provocar el daño hepático crónico", han dicho los expertos.

A menudo pueden pasar de 20 a 30 años desde que se infecta con hepatitis C hasta que una persona experimenta los síntomas, periodo en el cual la inflamación del hígado se vuelve crónica para la mayoría de los pacientes y se desarrolla un daño grave.

"Con el estudio, ahora sabemos que a pesar de que los pacientes descubren la enfermedad tarde, el nuevo tratamiento les da buenas posibilidades de un pronóstico más positivo. Simplemente porque el hígado se está recuperando cuando se liberan del virus", han dicho los expertos, tras seguir a 71 pacientes con inflamación hepática crónica antes, durante y después del tratamiento.

En concreto, los estudios mostraron que la inflamación en el hígado disminuyó, que había menos tejido cicatricial y que el hígado mejoró su capacidad para descomponer varias sustancias. Al mismo tiempo, los investigadores observaron que los pacientes reaccionaron más rápido a los estímulos, capacidad que suele estar alterada en estos pacientes, que antes de comenzar el tratamiento.