Terapeutas ocupacionales piden acabar con la inequidad de acceso que existe según el territorio

Habrá un consejo interterritorial conjunto de Sanidad y Derechos Sociales para tratarlo

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Terapeutas ocupacionales y pacientes han pedido este miércoles tomar medidas para acabar con la inequidad de acceso a este tipo de servicios que existe según el territorio, y que en parte consideran que tiene que ver con el desconocimiento que existe respecto a esta especialidad, que se ocupa de ayudar a las personas, desde niños hasta ancianos, a adquirir o recuperar las habilidades necesarias para realizar las actividades de la vida cotidiana.

"Como profesión sanitaria somos desconocida, y no todo el mundo puede acceder a la terapia ocupacional. Este desconocimiento lleva a una inequidad territorial enorme. No todo el mundo tiene acceso a los mismos profesionales según donde esté. Esto es muy peligroso, porque estamos hablando de la salud de las personas", ha afirmado la presidenta del Consejo General de Colegios Profesionales de Terapia Ocupacional, Inmaculada Íñiguez, durante una rueda de prensa.

Esta desigualdad también existe en la obligatoriedad de colegiación por comunidad autónoma, que en la mayor parte de España aún no es obligatorio, y que también contribuye a esta inequidad territorial.

"Que no haya profesionales que no sean terapeutas ocupacionales por el peligro que pone a la persona en su salud, y la defensa de la ciudadanía. Los colegios profesionales que defendemos esto, tampoco estamos en todos los casos", ha insistido Íñiguez.

Asimismo, ha resaltado que las comunidades que "lo están haciendo bien" en esta cuestión es porque en su momento ha habido alguien que conocía esta figura.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha aseverado que algunas iniciativas sobre intervención temprana van a ir a un Consejo Interterritorial de Derechos Sociales y del Ministerio de Sanidad, un Consejo Interterritorial conjunto, y que incluirá acciones relacionadas con determinar cuáles son los profesionales que tienen que actuar en el ámbito de la atención temprana y cuál es la capacitación profesional que tienen que tener, y con una mención específica de la terapia ocupacional.

Padilla también ha recordado que Sanidad está trabajando en la cuestión de la Atención Primaria, y es que ya se ha aprobado la necesidad de aprobar estos equipos mediante la incorporación de otros profesionales, como pueden ser los terapeutas ocupacionales.

LA MISIÓN DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL

El terapeuta ocupacional en el Servicio Andaluz de Salud, Bernabé Cruz Vieiro, ha hablado sobre las tareas que realiza en su día a día a la hora de trabajar con este tipo de pacientes en los centros de Atención Primaria, que pasan por valorar y crear entrenamientos de las actividades cotidianas del paciente, de forma que pueda hacerlas más fácilmente, así como modificar su entorno para precisamente simplificar más estas.

Del mismo modo, se apuesta por la prevención y promoción de la salud, todo ello a través de la organización de actividades comunitarias, en las que participen pacientes, familiares y cuidadores.

Según el paciente, el terapeuta ocupacional puede atenderlo en el propio centro de salud (cuando presenta alguna patología crónica establizada o en proceso de serlo, quienes sí pueden desplazarse), o interviniendo directamente en el domicilio del paciente, que por diversas razones no puede acudir a su centro.

Por su parte, la terapeuta ocupacional y coordinadora del servicio de rehabilitación del centro de Atención Primaria de Vila Olimpica, Parc Sanitari Pere Virgill, Nuria Plaza Briones, ha resaltado que la incorporación de esta figura en la Atención Primaria puede llegar a prevenir caídas, pudiendo contribuir más que otros profesionales en atención domiciliaria y en casos de fragilidad.

LA TERAPIA OCUPACIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS PACIENTES

En el acto también ha intervenido un paciente del hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Rubén Vigil Muñoz, que sufrió un ictus con 29 años, y que justo coincidió cuando su hija cumplía un mes de edad, lo que le provocó un gran daño no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, tras lo que ha resaltado que aquel que desconoce la terapia ocupacional es un "privilegiado".

"Cada vez iba más motivado, me sentía una persona, y eso lo consiguieron las terapeutas. Iban trabajando mucho lo físico y lo emocional. Es una labor increíble la del terapeuta ocupacional. Una de las peores enfermedades que hay es no tener ilusión. La terapia ocupacional para mí ha sido muy importante. Me devolvieron la sonrisa", ha resaltado.

Tras ello, se ha presentado el testimonio en vídeo de otra paciente, Cristina, que sufre del síndrome adrejenal de cerebrosocópico, provocándole un dolor "constante y continuo" en el brazo derecho, impidiendo una movilidad total y afectando a actividades como el aseo.

"Gracias a las sesiones de terapia ocupacional he conseguido en un mes y medio usar mi mano, soy más independiente y autónoma, y soy capaz de usar cuchara y otros cubiertos, o usar el ratón. He notado que he avanzado bastante. Queda mucho trabajo por hacer pero estoy esperanzada. No solo he ganado en autonomía, sino que no he tenido que recurrir a analgésicos para controlar el dolor", ha señalado la paciente.

Montserrat, otra paciente de terapia ocupacional, ha expresado que "tanto el doctor, como la enfermera, la psicóloga, la nutricionista y el terapeuta ocupacional me han enseñado técnicas para hacer actividades diarias más fácil. Que te expliquen como levantarte de la cama, sentarte, la higiene personal diaria, prepararte el desayuno, cocinar".

LA TERAPIA OCUPACIONAL DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA GESTIÓN

El gerente del Consorci d'Atenció Primaria de Salut de Barcelona Esquerra, Jaume Benavent Areu, ha manifestado que existe un "reto importantísimo" a la hora de incorporar la visión del terapeuta ocupacional al resto del campo sanitario, que pasa por darles una mayor visibilidad entre sus propios compañeros de profesión.

Benavent ha afirmado que la incorporación de su figura no solo beneficia a los pacientes, sino que también libera trabajo a las enfermeras, quienes pueden dedicarse a cuidar de otros pacientes.

Además, ha explicado que actualmente se encuentra participando en un estudio para demostrar la viabilidad de esta incorporación, de forma que se demuestre la "evidencia" de las ventajas que supone, si bien ha reconocido la dificultad de calcular el ahorro económico sanitario.