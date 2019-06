Tener unos niveles no controlados de colesterol "malo" en sangre puede contribuir al 60% de los infartos

Publicado 20/06/2019 10:08:13 CET

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tener unos niveles no controlados de colesterol LDL (el colesterol "malo") en sangre puede contribuir hasta al 60 por ciento de los infartos o anginas de pecho y en el 40 por ciento de los ictus. De las más de 120.000 muertes por enfermedad cardiovascular que se producen cada año en España, el 25 por ciento tienen al colesterol elevado como su causa principal. Según el Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular de España (ENRICA), más de la mitad de los españoles tiene el colesterol elevado, pero el 54 por ciento está sin diagnosticar.

Tanto la población general como los propios pacientes cardiovasculares desconocen la importancia de controlar el colesterol LDL. Por eso, el proyecto Mimocardio de la Fundación Española del Corazón (FEC), junto con la Fundación Española de Arteriosclerosis (FEA) y con la colaboración de la farmacéutica biotecnológica Amgen, han celebrado este miércoles de forma simultánea en 33 hospitales de otras tantas ciudades españolas la segunda edición de la campaña de concienciación 'Lipid Day. Controlar el colesterol está en tus manos'.

Este año se ha logrado realizar cerca de 6.000 mediciones en un solo día gracias a la importante participación registrada en el Hospital Universitario Miguel Servet y en los otros 32 hospitales que han colaborado en esta campaña.

Los profesionales sanitarios y pacientes expertos han atendido las consultas y las dudas más habituales de los pacientes a los que, además, se les ha entregado folletos con consejos sobre la importancia de llevar una vida saludable y una dieta equilibrada para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. El año pasado se realizaron 500 mediciones de colesterol en 30 hospitales de todo el país.

Realizarse este control al menos una vez al año es la mejor manera de controlar el colesterol, según los expertos. En la actualidad, es fundamental establecer un diagnóstico precoz de dicha alteración metabólica e instaurar de forma rápida el tratamiento adecuado para la prevención de un posible evento cardiovascular.

LA IMPORTANCIA DEL ESTILO DE VIDA

Según el doctor Fernando Civeira, jefe de sección de Medicina Interna y Responsable de la Unidad Clínica y de Investigación en Lípidos y Arteriosclerosis del Hospital Universitario Miguel Servet, catedrático de Medicina de la Universidad de Zaragoza e investigador del CIBERCV y del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA), "la salud en general, y muy especialmente la salud cardiovascular, no es el resultado del azar sino la consecuencia de un correcto estilo de vida y del control de determinados factores".

"Todos debemos ser conscientes de que el principal responsable de la conservación de la salud cardiovascular es el propio individuo. Esta autorresponsabilidad debe hacerse desde las primeras décadas de la vida y debe incluir, fundamentalmente, la abstinencia del tabaco, hacer ejercicio de forma regular, y mantener un peso, una tensión arterial y un colesterol en sangre normales", ha asegurado.

"Sabemos que las lesiones en las arterias que provocan los infartos de miocardio o los ictus están producidas por depósitos de colesterol que las van obstruyendo, y todas las sociedades científicas de prestigio del mundo recomiendan el control de las concentraciones de colesterol en sangre en la población".

"Todo adulto debe conocer su concentración de colesterol, y en aquellos casos de riesgo cardiovascular elevado será muchas veces necesario su reducción en sangre. Esto es especialmente efectivo en personas con diabetes o antecedentes personales o familiares de enfermedades cardiovasculares", ha concluido el doctor Civeira.

TESTIMONIO

La campaña ha contado con la colaboración de Antonio Sánchez, de 58 años, que sufrió un infarto y posteriormente una angina de pecho en mitad de un partido en La Romareda. En la actualidad, lleva colocados en sus arterias coronarias dos stents.

Antonio Sánchez es uno de los pacientes expertos que ha explicado de primera mano a los participantes en esta iniciativa cómo es su enfermedad, cómo convive con ella y cuáles son los hábitos recomendados y principales consejos tanto para evitar un episodio cardiovascular como para mejorar la evolución de su enfermedad.

"Hay que estar siempre alerta. Cuando nos empezamos a encontrar bien, nos empezamos a dejar de nuevo. Y esto es un error. No nos podemos confiar porque el riesgo siempre está ahí. Yo me confié y por eso tuve una angina de pecho después del primer infarto. Hay que llevar una dieta variada y equilibrada y, para esto, la dieta mediterránea es perfecta. Los mensajes de llevar una vida sana y activa se repiten siempre, pero no acaban de calar en la población. Nosotros, como pacientes expertos, podemos transmitir mucha información basada en nuestra propia experiencia", ha relatado.

Por su parte, el director médico de Amgen Iberia, José Motellón, ha querido destacar "la importancia de que todos los agentes implicados en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares colaboremos en iniciativas de concienciación como el Lipid Day para intentar reducir el impacto de la que sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo, la enfermedad cardiovascular".