La técnica IMSI es mejor que la ICSI para fecundación 'in vitro' en casos de infertilidad masculina

Actualizado 19/02/2020 12:03:57 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por trece autores de nueve centros de investigación y clínicas de reproducción asistida de Francia, Israel y España, ha demostrado que la técnica de Inyección Citoplasmática de un Espermatozoide Seleccionado Morfológicamente IMSI tiene más ventajas en los casos de infertilidad masculina que la técnica de Inyección Citoplasmática de un Espermatozoide ICSI.

La principal diferencia entre ambas técnicas es la selección del espermatozoide atendiendo a sus características morfológicas por parte de la técnica IMSI, que es más compleja y costosa que ICSI, pero que según el estudio reduce el riesgo de abortos espontáneos y posibles defectos congénitos en los niños nacidos.

El estudio ha analizado un conjunto de 9.012 tentativas de fecundación 'in vitro' (FIV) realizadas en casos de infertilidad de origen masculino, unas 3.339 (un 37,1 por ciento) utilizando la ICSI convencional y 5.673 (un 62,9 por ciento) por medio de la técnica IMSI.

Los resultados arrojaron que cuando se utilizó ICSI hubo un fracaso total (es decir, ningún embrión viable disponible) en el 15.9 por ciento de las tentativas de embarazo. En cambio, este porcentaje se redujo a la mitad, hasta el 7.5 por ciento, al utilizar IMSI.

Otros estudios anteriores ya han demostrado que la frecuencia de las anomalías morfológicas, que se detectan mediante un análisis básico de semen (seminograma) realizado antes del intento de fecundación 'in vitro', se relacionan con fallos de fecundación, mala calidad de los embriones, menores tasas de embarazo y más abortos espontáneos.

Estos abortos espontáeos y la probabilidad de defectos congénitos en los niños nacidos tiene que ver con daños en el ADN espermático, según un estudio reciente publicado por el doctor Tesarik en la revista 'European Medical Journal'.

El doctor Tesarik ha señalado que la técnica de IMSI permite utilizar únicamente los espermatozoides morfológicamente normales para la fecundación "incluso en casos que estos últimos representen menos de 1 por ciento del total". Por el contrario, la fecundación con espermatozoides morfológicamente anormales aumenta los riesgos genéticos y también los epigenéticos, como son la predisposición a la obesidad, la diabetes o ciertos tipos de cáncer.

En este sentido, el especialista ha recomendado utilizar la técnica IMSI "por lo menos" en los casos de anomalías severas del semen y en los de infertilidad masculina moderada con previo fracaso de la técnica ICSI convencional.

No obstante, concluye que lo ideal sería utilizar la IMSI en todos los casos de fecundación 'in vitro' para "evitar las anomalías de la progenie menos frecuentes, pero no por tanto menos graves".