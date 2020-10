La tasa de COVID-19 entre los dentistas es menos del uno por ciento

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aunque en teoría podrían tener un alto riesgo de COVID-19, menos del uno por ciento de los dentistas de Estados Unidos se han contagiado de coronavirus, según un informe único en su tipo en el país basado en datos recopilados en junio de 2020. El resultado está muy por debajo del de otros profesionales de la salud.

Además, el 99 por ciento de los dentistas están utilizando procedimientos mejorados de control de infecciones, como protocolos de detección y prácticas de desinfección mejoradas, cuando tratan a los pacientes. El informe, publicado en línea por 'The Journal of the American Dental Association', es la primera recopilación y publicación a gran escala de las tasas de infección y las prácticas de control de infecciones de dentistas estadounidenses relacionadas con COVID-19.

"Esta es una muy buena noticia para dentistas y pacientes --resalta el director ejecutivo del Instituto de Investigación y Ciencia de la Asociación Dental Americana (ADA), Marcelo Araujo, autor principal del informe--. Esto significa que lo que están haciendo los dentistas, un mayor control de infecciones y una mayor atención a la seguridad del paciente y del equipo dental, está funcionando".

El doctor Araujo agrega que los autores del informe, investigadores del Instituto de Ciencia e Investigación de la ADA y del Instituto de Políticas de Salud con sede en Chicago, continúan recopilando e informarán datos de tasas de infección en dentistas y han agregado higienistas a su encuesta en curso, en colaboración con la Asociación Estadounidense de Higienistas Dentales.

Este informe se centró en casi 2.200 dentistas en junio, y encontró que el 82 por ciento de los dentistas estaban asintomáticos durante un mes antes de la encuesta y el 16.6 por ciento informó haberse hecho una prueba de COVID-19. Los que dieron positivo no se agruparon en ninguna región geográfica en particular. Entre los no evaluados, menos del uno por ciento (0,32) recibió un diagnóstico probable de COVID-19 por parte de un médico

"Comprender los riesgos asociados con la transmisión de COVID-19 en el entorno dental es fundamental para mejorar la seguridad del paciente y del equipo dental --añade el doctor Araujo--. Este estudio nos da otro paso adelante en la comprensión de lo que funciona. Los dentistas están siguiendo la guía de la ADA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y está ayudando a mantener al equipo dental ya sus pacientes lo más seguros posible".

En marzo, 'The New York Times' incluyó a la odontología como una de las profesiones con mayor riesgo de COVID-19 según los datos de O * NET, una base de datos mantenida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Se presumió que la transmisión del virus podría ocurrir debido a la proximidad entre los profesionales dentales y los pacientes y porque muchos procedimientos dentales generan aerosoles que pueden contener partículas virales de personas infectadas.

Este informe recientemente publicado, con la tasa extremadamente baja de infección por COVID-19 entre los dentistas, respalda la efectividad de las recomendaciones de los CDC y la ADA para prevenir la transmisión del virus.

La guía de la ADA exige el más alto nivel de equipo de protección personal (PPE) disponible: máscaras, gafas protectoras y protectores faciales. La guía provisional de la ADA también exige el uso de diques de goma y succión de alta velocidad siempre que sea posible y el raspado manual al limpiar los dientes en lugar de usar raspadores ultrasónicos para minimizar los aerosoles.

"El hecho de que la odontología haya sido nombrada una de las profesiones con mayor riesgo de infección, pero que tenga una prevalencia de infección mucho menor en comparación con otras profesiones de la salud, no es una coincidencia", señala el economista jefe y vicepresidente del Instituto de Políticas de Salud de la ADA Marko Vujicic.

"La profesión se ha tomado este problema extremadamente en serio, y se nota --añade--. Continuaremos rastreando la tasa de COVID-19 entre los dentistas y otras facetas de la pandemia que afecta a la odontología para que pueda ayudar a informar a la profesión dental y también a otras industrias".