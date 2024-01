Los suplementos de proteínas no pueden sustituir la adopción de buenos hábitos

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La especialista en Dietética y Nutrición del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, Belén Fontán Bravo, ha destacado la utilidad de los suplementos de proteínas, aunque ha advertido de que "se deben consumir bajo prescripción médica" y "nunca pueden sustituir a una buena alimentación, a un buen entrenamiento ni a un buen descanso".

Las proteínas son macronutrientes esenciales, imprescindibles para realizar las funciones vitales: sobre todo poseen una función estructural, pero también hormonal, enzimática de transporte, etc.

Por su parte, los suplementos sirven especialmente para corregir deficiencias respecto a un nutriente en particular; los suplementos de proteínas son de los más usados y sirven para cubrir o incrementar las necesidades de proteínas en función del objetivo del individuo.

Su uso en el deporte está basado en mejorar el rendimiento deportivo (dado que incrementan la cantidad de energía y permiten entrenar de manera de forma más continuada debido a una mejor recuperación), pero también suelen usarse en población cuya masa muscular se ve afectada, como las personas mayores, que, con el paso de los años, y a raíz del envejecimiento natural pueden verla reducida. Así como, pacientes con sarcopenia (pérdida de masa magra y de fuerza muscular) a consecuencia de tratamientos o enfermedades (pacientes oncológicos), etc.

"Estos suplementos aportan beneficios siempre y cuando se consuman bajo una recomendación médica o en el caso de deportistas profesionales o amateurs. Además, son una opción fantástica ya que facilitan mucho la ingesta de este macronutriente", ha señalado Fontán Calvo.

"Sin embargo, el uso de estos suplementos en deportistas no profesionales suele ser por su insatisfacción corporal como primer motivo. La gran mayoría lo usan para ganar músculo y perder peso, pero muchos no han ajustado ni sus entrenamientos ni su dieta", ha añadido la experta.

Por ello, la experta asegura que "si no se han hecho ajustes antes, no vale suplementar" "Un suplemento nunca va a sustituir a una buena alimentación, a un buen entreno ni a un buen descanso. Además, el uso de estos suplementos, de forma no controlada, puede tener efectos adversos como mareos, insomnio, diarrea o dolor con inflamación abdominal, e incluso a largo plazo podríamos encontrarnos con problemas renales (por la sobrecarga proteica) y de osteoporosis (puede darse descalcificación ósea)", ha informado.

CUÁL ES EL MEJOR SUPLEMENTO

Para hacer una buena elección de qué suplemento proteico tomar, Fontán Bravo ha señalado que lo primero que debe tenerse en cuenta es que sea legal, "dado el gran volumen de fraude que existe alrededor de los suplementos deportivos", comprobando si está entre el listado de suplementos aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés); y, además, si son seguros y eficaces a través de estudios científicos que los avalen.

Asimismo, aconseja que el ajuste de la cantidad proteica debe ser personalizado, aunque para la población general se sitúa entre 0,8 y 1,2 gramos por kilogramo de peso y día, mientras que en la población deportista los valores seguros y útiles pueden aumentar a entre 1,5 y 2,5 gramos.