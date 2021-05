El I Summit Online de Medicina Integrativa de Regenera supera los 6.000 inscritos de 93 países

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 profesionales de la salud de 93 países se han inscrito ya en el I Summit Online de Medicina Integrativa organizado por Regenera, que se celebrará del 20 al 23 de mayo. Los organizadores esperan alcanzar los 40.000 asistentes.

A lo largo de tres días, un total de 16 expertos presentarán las últimas novedades en autoinmunidad, patologías digestivas como el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO) o el 'helicobacter pylori', fertilidad, estrés agudo y terapia emocional individual y sistémica.

Regenera, empresa de tratamiento de pacientes mediante la psiconeuroinmunología clínica, ha decidido celebrar el I Summit Online de Medicina Integrativa con el objetivo de "difundir contenido científico de valor entre todos los profesionales de salud, ya sean médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos o ginecólogos", según ha explicado el cofundador y CEO de Regenera, David Vargas.

Los especialistas de Regenera aseguran haber detectado en los últimos años un "interés creciente" por la medicina integrativa, campo interdisciplinar que profundiza en el origen de las enfermedades a partir de las interacciones entre los sistemas nervioso, endocrino e inmune, así como con los hábitos de vida y el entorno. En este sentido, David Vargas considera que se ha producido "un cambio de mentalidad" tanto en la población como en los profesionales de salud y las mujeres "han sido las primeras en incorporar un enfoque transversal de los tratamientos".

Según señala, la llegada de la pandemia de la covid-19 también ha llevado a un auge de la medicina integrativa, ya que la población "ha empezado a preocuparse por cuidarse y por escuchar lo que le dice su cuerpo". "Antes la gente iba al médico cuando tenía una enfermedad, ahora cada vez más empieza a ver que hay señales de alerta antes de ese momento y se pregunta acerca de ellas", ha añadido David Vargas.

En la actualidad, las clínicas de Regenera tienen lista de espera y el 70% de las visitas han pasado a realizarse a distancia. La mayoría de los pacientes presentan problemas digestivos, de estrés, insomnio, dolores musculares, alergias e intolerancias. Según el cofundador de Regenera, "durante los últimos años, han aparecido multitud de patologías en estas áreas, que comparten muchos síntomas entre ellas".

Para este especialista, la medicina integrativa plantea numerosos retos, entre ellos que "todos los estudios científicos que habitualmente tardan 15 años en llegar al público general puedan hacerlo antes, teniendo en cuenta que debe haber suficiente literatura científica y rigurosidad para que se apliquen en el paciente de a pie de calle".

En este sentido, ha explicado, por ejemplo, el del ayuno intermitente "donde existen múltiples artículos y estudios publicados en las principales revistas científicas que lo recomiendan, pero todavía hay una buena parte del mundo médico que no contempla este cambio y recomienda de 5 a 7 comidas al día, cuando hay evidencia científica rotunda de que esto no es recomendable para una vida saludable". "Uno de los grandes retos de la medicina integrativa es llevar este contenido científico a todos estos profesionales de la salud que están basando sus tratamientos en literatura científica no actualizada", ha concluido.