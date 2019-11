SUMMA 112 dice que los profesionales actuaron con diligencia y acorde al protocolo en el caso del joven de Navalcarnero

Publicado 07/11/2019 14:54:24 CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El SUMMA 112 ha asegurado que sus profesionales actuaron "en todo momento con diligencia y profesionalidad", con conformidad a los protocolos y ha señalado que sus recursos móviles tuvieron unos tiempos de respuesta óptimos en el caso del joven de Navalcarnero fallecido.

Así lo han indicado fuentes de la entidad después de que los padres del joven de 23 años por asfixia hayan acusado al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado, al no haber enviado una UVI móvil desde la primera llamada, y de falta de humanidad.

Al respecto, el SUMMA 112 lamenta el "triste desenlace" y "comprenden el padecimiento de estos padres tras el fallecimiento de su hijo", para recalcar que en esta intervención puso a disposición del paciente todos los recursos materiales y humanos disponibles en un Servicio de Emergencias Extrahospitalarias para prestar una asistencia precoz a este joven, qué "lamentablemente" falleció posteriormente en el hospital.

Detalla también que el día en que se produjo la atención sanitaria, hace casi dos años, se produjeron dos llamadas en un intervalo de 8 minutos.

Las mismas fuentes recalcan que los síntomas aportados en la primera llamada apuntaban a un problema respiratorio sin signos de gravedad al inicio, siendo práctica habitual que el médico regulador (el que atiende desde el Centro Coordinador) solicite hablar directamente con el paciente para comprobar el tipo de respiración que presenta, lo que se hizo, mientras se movilizaba una Unidad de Atención Domiciliaria.

En la segunda llamada, la situación clínica "había cambiado" y ya se trató de una emergencia puesto que el chico no respiraba. Por ello, se movilizó una UVI móvil, un soporte vital avanzado para situaciones en las que existe un riesgo vital.

No obstante, exponen desde el SUMMA 112, el médico "no se limitó a ello sino que guió al padre en las maniobras de reanimación cardiopulmonar explicando qué pasos debía seguir para hacer el masaje". De hecho, le conminó a no dejar de hacerlo mientras llegaba la UVI móvil porque era la mejor manera de ayudar a su hijo.

"Es decir, ante el empeoramiento de los signos y síntomas que aportan los padres en esta segunda llamada, se objetivó y se actuó con la premisa de que el paciente estaba en una situación de riesgo vital para su salud y se enviaron todos los recursos disponibles (una ambulancia y una UVI móvil)", argumentan desde el SUMMA 112.

Luego, el equipo sanitario de la UVI móvil que se personó en el domicilio consiguió revertir la parada y trasladar con vida al paciente al Hospital Rey Juan Carlos, donde falleció después de una patología grave y de brusca aparición como para que no se pudiera hacer nada en los distintos estamentos sanitarios por salvar su vida.

Por otro lado, exponen que estos hechos se produjeron en enero de 2018, hace casi dos años, y no han sido denunciados por la familia por la vía penal. "Lo que se está dirimiendo es una reclamación administrativa patrimonial, sin que se haya emitido resolución a día de hoy", añaden.

A su vez, el SUMMA 112 insiste en que la reproducción de estas llamadas referidas al caso no está autorizada, por contener audios con voces sin distorsionar de empleados públicos, por lo que la Asociación El Defensor del Paciente, y quien pueda hacerlo posteriormente, estaría "vulnerando la ley".