Solo el 50% de pacientes que necesitan cuidados paliativos en España accede a ellos, según San Juan de Dios

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Solo la mitad de las 308.475 personas que necesitaron cuidados paliativos en España el pasado año pudo acceder a ellos, lo que implica un "estancamiento" en este ámbito a pesar de la progresión que se había conseguido, según ha resaltado la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en base a diversos informes en el marco del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se conmemora este sábado.

A este respecto, el coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, Julio Gómez, ha señalado que en España el reto principal es precisamente el del acceso que, en su opinión, "depende del código postal en el que viva el paciente. No es lo mismo hacerlo en una comunidad autónoma que en otra, ni es lo mismo en zonas rurales de la España vaciada que urbanas".

Por ello, desde San Juan de Dios se aboga por la creación de una ley de cuidados paliativos que garantice su acceso como derecho porque, como ha explicado Gómez, "hablamos de paliar el sufrimiento al final de la vida y de garantizar la dignidad de la persona durante todo el proceso; hablamos de un derecho humano y debe reconocerse como tal".

También existen retos a nivel formativo. Tal y como ha apuntado "es fundamental promover la formación en paliativos desde las facultades de Medicina y Enfermería y entre los profesionales ya en activo, desde la formación continua". En este sentido, San Juan de Dios cuenta con un Máster Universitario en Cuidados Paliativos que actualmente se puede cursar en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas.

Además, "haría falta el reconocimiento de los Cuidados Paliativos como especialidad", ha añadido señalado que esto ya existe en países del entorno de España, como Alemania, Francia, Italia o Portugal. La atención temprana en cuidados paliativos es otra de las asignaturas pendientes, una atención, sostienen desde San Juan de Dios, que debe estar integrada a lo largo del proceso de la enfermedad. Por último, se apela también a la implicación de la comunidad en el cuidado de las personas que tienen una enfermedad avanzada.

PACIENTES PEDIÁTRICOS Y CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS

Los paliativos se extienden también a pediatría, donde, ha asegurado Gómez, los problemas de acceso son aún mayores que en población adulta. Si en adultos son los procesos oncológicos los que más se asocian a cuidados paliativos, en el caso de los más pequeños hablamos de enfermedades neurológicas y neurodegerativas.

Respecto a los cuidados paliativos domiciliarios, existe una tendencia creciente hacia estos. De hecho, Gómez ha resaltado que "si hiciéramos una encuesta la mayoría de las personas respondería que desea vivir la última etapa de su vida en casa, junto a los suyos. Al fin y al cabo, el hogar es el lugar donde nos sentimos seguros".

Esta tendencia es aún más acusada en los niños y, para que esto sea posible, es preciso la coordinación entre los equipos de Atención Primaria y el Hospital. Aun así, Gómez ha reconocido que esta situación "no siempre es viable", como sucede con aquellos pacientes cuyos síntomas no sean controlables en el domicilio, familias que física o emocionalmente pueden verse desbordadas por la situación, pacientes que prefieren directamente ir al hospital o aquellos que viven en zonas a los que no llega esta cobertura.