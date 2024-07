Sociedades científicas y asociaciones de pacientes lanzan una campaña para concienciar sobre la hepatitis C

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), junto a 17 sociedades científicas y asociaciones de pacientes, ha lanzado la campaña ‘xHyxC’ con el objetivo de que se diagnostiquen y traten los casos de hepatitis C que hay en España.

La campaña es el eje central de un mes de concienciación en el que estas sociedades aúnan sus esfuerzos con diferentes acciones, para promover la detección, tratamiento y prevención de las hepatitis virales, el VIH y las ITS. Así, la campaña pretende informar de los factores de riesgo y de algunos falsos mitos sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis C, y anima a hacerse la prueba a todas las personas que tengan dudas sobre su estado serológico.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la prevalencia del virus de la hepatitis C en España es del 0,15 por ciento a nivel poblacional, una de las tasas más bajas a nivel europeo. Sin embargo, se estima que todavía quedan en España unos 20.000 casos aún sin diagnosticar ni tratar.

La campaña cuenta con el testimonio de cuatro personas que fueron diagnosticadas de hepatitis C en momentos diferentes de los últimos 30 años y que, alientan a las personas con dudas a hacerse la prueba "porque hoy la enfermedad se cura", explican, e inciden además en que no sólo desde el punto de vista del bienestar físico, sino también emocional y social, "merece la pena".

En videos testimoniales individuales, los pacientes rememoran su experiencia, muy diferente en cada caso, ya que vivieron momentos históricos muy distintos en el conocimiento de la enfermedad y en los tratamientos disponibles. A dos de ellos, Carmen y Rafael, se les detectó cuando aún faltaban muchos años para la aparición de los antivirales de acción directa, que curan la enfermedad en más de un 95 por ciento de los casos.

Los materiales de campaña inciden en malentendidos o falsos tópicos sobre el diagnóstico y tratamiento de hepatitis C como "no necesito el tratamiento hasta que no empiece a sentirme mal" o "he oído que el tratamiento de la hepatitis C es muy largo, tiene un montón de inyecciones, provoca agotamiento físico y requiere de una biopsia del hígado". Afirmaciones todas ellas erróneas que pueden estar disuadiendo o desanimando del diagnóstico y el tratamiento.

RETOS PENDIENTES PARA LA ELIMINACIÓN

La realidad es que la hepatitis C cursa sin síntomas en la mayoría de los casos. Además, no es posible alcanzar la inmunidad en la hepatitis C, por lo que la reinfección sí es posible. La enfermedad se diagnostica con un simple análisis de sangre o muestra de fluido oral y los expertos aseguran que los tratamientos actuales son eficaces, de corta duración (de 8 a 16 semanas), presentan pocos efectos adversos y son fáciles de seguir.

"Tenemos los deberes muy avanzados, no están terminados", explica el presidente de la AEEH, Manuel Romero, que espera que esta campaña suponga un paso más hacia un logro que no duda en calificar de gran "gran hazaña colectiva" y "éxito histórico sin precedentes", pues se trataría de la primera vez en que se elimina en apenas tres décadas una enfermedad infecciosa para la que no existe vacuna.

Para lograrlo, los especialistas consideran fundamentales dos estrategias: el cribado oportunista por edad, que actualmente solo se desarrolla en unas pocas comunidades autónomas, como Galicia, Cantabria o Andalucía y que debería extenderse a toda España, para lo cual el abaratamiento diagnóstico que permite el pooling de muestras (técnica utilizada durante la Covid-19) representa una gran oportunidad; y la búsqueda activa de casos en población vulnerable que habitualmente no accede al sistema sanitario: personas sin hogar, usuarios de drogas por vía parenteral.

Extendiendo el cribado oportunista por edad en toda España y avanzando en la detección de casos en la población vulnerable, la AEEH considera una previsión "más que razonable" la desaparición de este problema de salud pública en España a muy corto plazo, en dos o tres años.