La Sociedad Española de Nefrología espera un aumento del número de pacientes que optan por la diálisis domiciliaria

El presidente de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), Emilio Sánchez, espera que aumente el número de pacientes que optan por la diálisis peritoneal, que se realiza en el domicilio, debido a las ventajas clínicas que tiene frente a la hemodiálisis.

"La diálisis peritoneal tiene una serie de ventajas durante los cuatro o cinco primeros años de su utilización. Supone mayor conciliación con la vida laboral, mayor independencia y calidad de vida para los pacientes, menos visitas hospitalarias y exposición a infecciones, o más facilidad para viajar, entre otras".

En este sentido, Sánchez ha destacado que "además cuenta con novedosas herramientas de tele monitorización que permiten tener al paciente más controlado, lo cual es algo que tanto a los clínicos como a los pacientes nos aporta una mayor tranquilidad en el día a día. Mi recomendación siempre es que hagan de inicio diálisis peritoneal".

HEMODIÁLISIS Y DIÁLISIS PERITONEAL

Cuando los riñones no son capaces de depurar la sangre, se precisa un tratamiento renal sustitutivo. Para los expertos, la opción idónea siempre es el trasplante, pero en ocasiones este no es posible o no de manera inmediata. Por ello, es preciso acudir a la diálisis, el tratamiento que ayuda al organismo a eliminar los desechos y el exceso de líquido en la sangre.

Existen dos tipos: la hemodiálisis, que se suele realizar en el hospital o centro sanitario que disponga de esta técnica en la que se extrae la propia sangre del paciente para que sea filtrada por un 'riñón artificial'; y la diálisis peritoneal, que utiliza el peritoneo como órgano dialítico.

A pesar de estas recomendaciones, el número de pacientes con enfermedad renal crónica que optan por esta técnica domiciliaria es del 20 por ciento, mientras que el 80 por ciento eligen someterse a hemodiálisis.

"La hace sobre todo la gente joven con una vida activa, tanto en lo profesional como en el sector de ocio porque no hay horarios y permite una mayor flexibilidad. Las personas de edad avanzada, a pesar de que les iría mejor con la diálisis peritoneal porque es menos intrusiva, no la escogen porque les parece complicada. Cuando se les informa y se les comunica que en hemodiálisis son los profesionales sanitarios los que se encargan de todo, hay mucha gente mayor que descarta la técnica domiciliaria", puntualiza.

LLEGAR HASTA EL 30%

Ante esta realidad, desde la SEN se han propuesto potenciar la diálisis peritoneal. Su objetivo "es que ese 20 por ciento que se somete ahora a las técnicas domiciliarias pase a ser un 30 por ciento, ya que hay muchos pacientes, jóvenes y mayores con una vida activa, que podrían beneficiarse de la diálisis peritoneal y no lo están haciendo. Lo queremos conseguir formando a los pacientes. Además de eso, para las personas más dependientes, trataremos de buscar el apoyo de las consejerías de Asuntos Sociales para que trabajen junto a las consejerías Sanidad y los ayuntamientos para tratar de buscar quiénes pueden ser las personas que vayan a las casas de los pacientes".

AHORRO AL SISTEMA SANITARIO

El factor coste-eficiencia también es una ventaja de la diálisis peritoneal. "Los materiales que utilizamos son igual de costosos, pero en la diálisis peritoneal nos ahorramos el coste fundamental del sistema sanitario, que son los profesionales sanitarios y los recursos implicados en el desplazamiento de los pacientes al centro de hemodiálisis", indica Sánchez.

Mientras que en una unidad de hemodiálisis un profesional de enfermería atiende a cuatro pacientes, en diálisis peritoneal la misma enfermera puede supervisar a 25. "La diálisis peritoneal es un 25% más económica. Se calcula que un paciente en hemodiálisis en un hospital supone aproximadamente 60.000 euros cada año. En diálisis peritoneal el coste es de 45.000 euros", añade el presidente de la SEN.

DIÁLISIS Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Según el presidente de la SEN, "la nefrología es la especialidad médica que más impacta en el cambio climático y lo hace sobre todo por la diálisis, no por la propia enfermedad crónica". Asimismo, añade que "la diálisis consume ingentes cantidades de agua, electricidad, genera residuos y todo ello contribuye al cambio climático. Lo que sí es cierto es que de los distintos tipos de diálisis hay una que es la que más recursos consume y más residuos genera, la hemodiálisis".

La producción de gran cantidad de gases de efecto invernadero por el traslado de los pacientes al hospital, por ejemplo, es una de las consecuencias. "La diálisis domiciliaria, y especialmente la peritoneal, es la que menos impacto climático genera. Consume poca agua, poca electricidad y el paciente se dializa en casa, por lo que no tiene que desplazarse un día sí y otro no. Desde el punto de vista climático, sin duda, deberíamos instar a los pacientes y a las autoridades sanitarias a la promoción de las terapias de diálisis domiciliaria", concluye Sánchez.