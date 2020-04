Simón reconoce que el número de hospitalizados por Covid-19 no ha bajado tanto como Sanidad esperaba

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha celebrado que el número de hospitalizados y casos graves por coronavirus en España se haya reducido en los últimos días, pero ha reconocido que las autoridades sanitarias esperaban un descenso aún mayor.

"Estamos consiguiendo, al menos por ahora, que las UCI no hayan colapsado, y que los hospitalizados y casos graves se hayan reducido, no tanto como nos hubiera gustado, pero sí lo suficiente como para que el sistema se pueda hacer cargo de ellos", ha señalado Simón por videollamada durante la rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus.

Simón, quien asegura que se encuentra "bastante bien" de su enfermedad por Covid-19, ha asegurado que la curva del coronavirus está "ya bajando". "Estamos consiguiendo ir quemando las etapas. Vamos poco a poco llegando a los objetivos", ha proclamado, aunque advirtiendo de que puede haber un segundo repunte de casos si los ciudadanos no respetan las medidas de distanciamiento social que se impongan después del fin del confinamiento total

"Estamos terminando la fase dura, pero es también la fácil, por que la única medida a respetar es quedarse en casa. Progresivamente, cuando tengamos que empezar a ir poco a poco levantando las medidas de precaución, empezará la parte más difícil, porque va a ser más complicado conseguir que la gente mantenga la tensión en las normas", ha apuntado.

Así, ha pedido a los ciudadanos que, llegado ese momento de fin del confinamiento, sean "muchos más conscientes" de sus actos para "evitar un repunte en la epidemia y evitar que el sistema sanitario vuelva a estar sometido a la presión" que ha sufrido durante las últimas semanas, cuando servicios de algunas comunidades autónomas han estado al borde del colapso.

Por otra parte, la directora adjunta del CCAES, María José Sierra, ha rechazado nuevamente que se hagan comparaciones entre la mortalidad recogida por el Sistema de Vigilancia de la mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y los datos oficiales de muertos con coronavirus, que notifican las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad.

Según MoMo, la mortalidad por todas las causas se ha disparado en España en un 40 por ciento entre el 17 y el 31 de marzo, en comparación con los valores previstos para estas fechas, coincidiendo con el pico del coronavirus. Sierra ha argumentado, en cualquier caso, que este sistema "no tiene que ver con la vigilancia de cada caso" de Covid-19, y que la definición de muerte con coronavirus es un protocolo que sigue las directrices de Europa y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La epidemióloga ha señalado que el sistema MoMo lleva "muchos años funcionando" en España, pero "arroja otro tipo de datos que no son comparables" con los fallecidos oficiales con Covid-19, que recogen a toda aquella persona que ha muerto y fue diagnosticada con un test positivo. "Son sistemas que de verdad no se pueden mezclar. El sistema MoMo nos ayudará a ver bien el impacto después, pero en estos momentos no podemos compararlos", ha defendido.