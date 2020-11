Simón, sobre disculparse con Madrid por el éxito de su estrategia: "Les felicito por la evolución"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha felicitado este jueves a la Comunidad de Madrid por su gestión de la pandemia de Covid-19 al haber logrado bajar la incidencia acumulada de casos en la región, tal y como han hecho la totalidad de las regiones en España.

"Madrid está descendiendo su incidencia, igual que la está descendiendo Cataluña o Aragón, igual que está descendiendo en Navarra", ha subrayado Simón al ser preguntado si alguien debería pedir perdón al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por poner en cuestión su estrategia frente al virus SARS-CoV-2 para hacer frente a esta segunda ola.

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, se ha referido al "éxito" comprobado de la estrategia desarrollada por la Comunidad de Madrid para frenar la incidencia del coronavirus y ha considerado que "alguien" debería plantearse pedir disculpas a esta región a tener de algunas declaraciones que se hicieron.

En rueda de prensa, Fernando Simón ha eludido pedir disculpas pero ello pero sí ha felicitado a la Comunidad de Madrid por los buenos resultados obtenidos. "Lo que tengo que hacer es felicitarles y les felicito por la evolución de la epidemia en Madrid", ha recalcado.

En cualquier caso, ha hecho extensible esa felicitación al resto de Comunidades Autónomas por la bajada de casos de contagio y ha subrayado también el descenso que se está observando en el número de pacientes hospitalizados, incluidos los en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), así como en la tasa de incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, la cual se sitúa actualmente en los 325 casos.

"Las Comunidades Autónomas están aplicando mecanismos, no muy diferentes de gestión, y yo creo que hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, igual que a todas las que están consiguiendo descender, que son ahora mismo todas las de España por conseguir una evolución favorable", ha alegado Simón, que ha recordado, no obstante, que "todavía no estamos en la situación que nos gustaría".

Preguntado por quienes ponen en duda los datos de la Comunidad de Madrid, Fernando Simón ha subrayado que desde el Ministerio de Sanidad eso no ha pasado. "Nosotros hemos dado los datos que nos ha dado la Comunidad de Madrid y siempre que se han pedido se han dado esos. No se han dado otros", ha zanjado.