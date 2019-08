Siete familias de CRIS Contra el Cáncer comparten sus vivencias en favor de la lucha contra el cáncer

Publicado 29/07/2019 11:55:07 CET

La Fundación CRIS Contra el Cáncer lanza #EnFamiliaConCRIS, una inciativa donde siete familias comparten sus vivencias para poner en valor que la investigación salva vidas y recaudar fondos para la Unidad CRIS de Investigación y Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil.

El objetivo de la iniciativa es crear vínculos entre las familias que han sufrido la enfermedad y concienciar a la sociedad para invertir en investigación.

Los padres de la Fundación han expresado sus experiencias personales con la intención de involucrar a todas las personas en su lucha. "A Mario le diagnostican una leucemia linfoblástica aguda con tres años. Hoy está en remisión, está feliz y está en la vida de un niño de ocho años", ha dicho Marga, madre de uno de los niños. "Somos de Ecuador, en nuestro país no le podían hacer el tratamiento. Después de ocho largos meses de quimio fue cuando me dijeron los médicos que ya no había esperanza. El Doctor Antonio nos dijo que estaban implementando un tratamiento de investigación", ha explicado Patricia, madre de una niña que se salvó gracias a la investigación. "A Pablo de diagnosticaron en mayo de 2017 un meduloblastoma, que es tumor cerebral. Actualmente está muy bien, terminó la quimioterapia hace casi un año y ya ha retomado su colegio, su vida normal, [...] Realmente allí vivimos para ellos y por ellos, para que estén bien y para que el miedo lo tengamos nosotros", ha afirmado Alicia, madre de Pablo.

Marta Cardona, directora de CRIS Contra el Cáncer agradece a todos los involucrados en el proyecto: "Gracias a todas las familias que están colaborando con CRIS para dar voz a la necesidad de invertir en investigación para vencer el cáncer y, en concreto, a los padres que protagonizan #EnFamiliaConCRIS. Ellos son un ejemplo de fuerza y superación que no cesa, más aún, cuando alguno de ellos ha perdido a un hijo por esta enfermedad. Todos creen en la investigación y saben que juntos podemos vencer el cáncer para que todos tengamos oportunidad de salvarnos". Y añade: "También queremos agradecer la implicación de Cristina Lasvignes en esta acción, ya que ella ideó este vídeo con la productora Filmus para impulsar el grupo de padres CRIS y visibilizar su lucha".