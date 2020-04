El Sergas estudia un mecanismo para permitir que dos pacientes utilicen un mismo respirador

VIGO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha comenzado a estudiar la posibilidad de implantar un mecanismo que permita que dos pacientes con coronavirus del mismo sexo y una complexión similar puedan utilizar un mismo respirador.

Fuentes del Sergas han confirmado a Europa Press que esta iniciativa se analiza a nivel autonómico por técnicos sanitarios, aunque su implantación no se abordará si no se incrementa la demanda de respiradores de modo exponencial. Así, esta posibilidad, que todavía no ha sido validada, se baraja como una "última opción terapéutica".

En concreto, según detalla un facultativo del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), este mecanismo consiste en duplicar los tubos de la rama inhalatoria y exhalatoria, que pasan de ser uno de cada a dos. Posteriormente, estos se conectan a un mismo respirador a través de un empalme en forma de Y.

La aplicación de esta iniciativa se limitaría a personas del mismo sexo, volumen y capacidad pulmonar que presentan insuficiencias similares debido al coronavirus.