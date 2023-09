SEPAR pide la eliminación del visado para el acceso a la triple terapia de asma grave

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha solicitado, en un documento de consenso presentado junto a otras sociedades, la eliminación del visado para la triple terapia en el tratamiento de asma grave "en favor de un buen control de la patología y un acceso equitativo a los tratamientos".

En España, el asma afecta aproximadamente a 2,5 millones de personas. Se trata de una patología respiratoria crónica que ha incrementado su incidencia en los últimos años por diversos factores como la contaminación ambiental, que provoca alrededor de 1.000 muertes en España, superando en ocasiones las causadas por accidentes de tráfico.

La falta de adherencia y el mal control del asma son las causas principales de esta cifra de mortalidad, que "podría prevenirse en gran medida con un acceso adecuado a todos los tratamientos", según recoge el documento de consenso.

En este sentido, señalan que el uso de la triple terapia fija (TTF) para el manejo del asma ha demostrado beneficios clínicos frente a la triple terapia en dosis abiertas (TTA) y la doble terapia.

Tras años de investigación, apuntan a que mejora los síntomas y el control del asma; reduce la tasa de exacerbaciones moderadas/graves (se reducen en un 23 por ciento las exacerbaciones graves en la tasa anual de uso de corticoides sistémicos 6-8 vs la TTA, y vs doble terapia (LABA/CI); reduce el uso de medicación de rescate; y mejora la calidad de vida, ya que los pacientes asmáticos tratados con TTF mejoran su calidad de vida en un rango no inferior a TTA6-9.

Asimismo, según el documento, existe una amplia evidencia científica que indica que una elevada proporción de pacientes asmáticos no tiene un buen control de su enfermedad, hecho que repercute en la supervivencia, la calidad de vida de los pacientes y en menores costes sociosanitarios.

Según datos de un estudio realizado por SEPAR, un 70 por ciento de la factura generada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por el asma corresponde a este mal control de la patología, evitable con el acceso libre a la triple terapia en tratamiento que permitiría la reducción de las visitas a Atención Primaria y a urgencias.

SEPAR indica que en España se destina un 2 por ciento de los recursos de la sanidad pública al asma, unos 1.480 millones de euros. Según el estudio 'ASMACOST', representa un coste medio por paciente de 1.726 euros por año, que varía en función de la gravedad del asma en una horquilla que va de los 959 euros para el asma leve a los 2.635 euros para el asma grave, referidos en el mismo estudio.

En un estudio reciente realizado en una base de datos de historias clínicas electrónicas de 1,7 millones de pacientes en España, las tasas de mortalidad en los grupos de asma grave total y no controlada fueron del 4,2 por ciento y del 5,5 por ciento respectivamente. Los costes totales anuales por paciente con asma grave fueron de 5.890 euros (no controlado) y 2.841 euros (controlado).

Para SEPAR, la triple terapia fija para el tratamiento del asma tiene un coste tratamiento año (PVL-RD = 545,83€) más bajo comparado con sus monocomponentes en terapia libre. Además, varios estudios han demostrado que puede reducir los costos sanitarios globales al disminuir la necesidad de hospitalizaciones, visitas a urgencias y la utilización de otros medicamentos adicionales.

"Para los profesionales sanitarios, así como para los pacientes y otros agentes involucrados en el diagnóstico y tratamiento del asma, es esencial contar con el acceso libre a este tratamiento lo antes posible como medida equitativa para los pacientes de enfermedades respiratorios, así como coste-efectiva en términos de ahorro sanitario", indican desde SEPAR.

En el documento de consenso presentado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha contado con el apoyo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), así como la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias (FENAER) y la Asociación de Pacientes con EPOC (APEPOC).