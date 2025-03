SEOM muestra preocupación por las presiones denunciadas a oncólogos de la sanidad privada para no recetar fármacos caros

Trabaja con las partes para "contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha mostrado su "profunda preocupación" por las presiones que han denunciado recibir algunos oncólogos en el ámbito de la medicina privada para reducir la prescripción de los tratamientos frente al cáncer de mayor precio, al tiempo que ha asegurado que está trabajado de "manera activa" para contribuir a una solución.

Así lo ha manifestado el presidente de la SEOM, César Rodríguez, a través de un comunicado institucional, después de que este lunes el dirio 'ABC' haya adelantado que varios oncólogos de referencia en el tratamiento contra el cáncer hayan alertado de que la compañía Atrys Health-Bienzobas ejerce presiones sobre los médicos para reducir la prescripción de los tratamientos oncológicos de mayor precio.

La compañía, por su parte, asegura que la decisión final de la prescripción "es siempre del facultativo". "En ningún caso deniega uno u otro tratamiento y la decisión final de prescripción es siempre del facultativo", al tiempo que indica que "no obtiene beneficio adicional en función del tipo de recomendación que emita" y que sus informes están "basados en parámetros estrictamente profesionales y medibles, se asesora sobre si el tratamiento está indicado o no para el paciente".

Tal y como indica la información de 'ABC', Atrys Health-Bienzobas cuenta con un área de intermediación que ofrece a las aseguradoras sanitarias administrar su oncología con técnicas de gestión para rebajar sus costes. Las aseguradoras son "completamente ajenas", puntualiza esta información.

Así, los documentos que denuncian los oncólogos recogen reacciones de los asesores oncológicos de Atrys en los que no se autoriza en un primer momento los tratamientos propuesto de mayor precio. Algunos de estos fármacos son avastin, panitumumab, cetuximab, ramucirumab u pertuzumab.

GRUPO DE TRABAJO DE MEDICINA PRIVADA

En este punto, Rodríguez ha señalado que la SEOM conocía esta situación, por lo que en el año 2021 creó un Grupo de Trabajo de Medicina Privada y, entre sus tareas prioritarias, se situó el análisis del caso.

"Desde SEOM se han mantenido encuentros con las partes implicadas y se está realizando una recogida de toda la información necesaria y relevante para su análisis, y establecer las acciones que correspondan en cada caso", ha indicado Rodríguez, que ha asegurado que el objetivo final de este trabajo es "contribuir a la solución de un problema de máxima relevancia para los pacientes que se están viendo afectados por estas decisiones".

Por el momento, la Sociedad está recopilando información y no tiene todavía unas conclusiones: "Pero dada la relevancia social y profesional del asunto es nuestro compromiso responder lo antes posible a la demanda de información que se nos solicite y mostrarnos a disposición de las partes interesadas para establecer soluciones rápidas y eficaces que eviten que pacientes con cáncer no se vean perjudicados, por no recibir el tratamiento más adecuado", ha añadido Rodríguez.