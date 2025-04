La SEMG urge a dotar la Atención Primaria de plantillas suficientes y financiación realista para garantizar su futuro

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha urgido a dotar la Atención Primaria (AP) de plantillas suficientes y estables con condiciones laborales dignas; una financiación realista que contemple los diferentes retos del país; y un sistema de gobernanza participativo, en el que los profesionales tengan voz y voto, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de este primer nivel asistencial de cara al futuro.

Así lo ha expresado la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez, en el marco del Día de la Atención Primaria, que se conmemora este sábado, y en el que ha reivindicado el reconocimiento institucional y social que los especialistas de este ámbito merecen. "No hablamos solo de recursos: hablamos de respeto, de confianza y de visión a largo plazo", asevera en el manifiesto por esta efeméride.

Rodríguez ha puesto en evidencia los problemas que padece la Atención Primaria, y sobre los que la Sociedad que preside lleva tiempo alertando, como son las plantillas insuficientes, el envejecimiento de los profesionales, las previsibles jubilaciones masivas a corto plazo y la preocupante falta de relevo generacional.

A este respecto, ha advertido sobre la amenaza que supone la sobrecarga asistencial a la calidad de la atención y la seguridad del paciente, que son cubiertas mediante el "compromiso" y la "vocación" de los trabajadores, a quienes ha felicitado y agradecido. "Pero no podemos seguir dependiendo solo de eso. La heroicidad no puede ser la base del funcionamiento del sistema", ha aseverado.

También ha aprovechado para recordar la prioridad que la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dan a la AP, a la que estos organismos internacionales consideran como el eje imprescindible para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Así, ha denunciado que España siga muy lejos del objetivo del 25 por ciento del presupuesto sanitario destinado a Atención Primaria, con algunas comunidades que apenas alcanzan el 14 o el 15 por ciento. A ello, se suman las crecientes listas de espera, la multiplicación de contratos temporales, el cierre de consultas en el medio rural y el freno al acceso a una atención integral y continua, según ha detallado.

RETORNO SOCIAL

La presidenta de la SEMG ha hecho hincapié a través de su comunicado en el retorno social que produce invertir en Atención Primaria, que va más allá del aspecto económico. En este sentido, ha defendido que destinar recursos a la AP no se trata de un gasto sino de una inversión que lleva a resultados tangibles y sostenibles en la salud de la población, en su calidad de vida y en ahorro en costes futuros.

Cada euro que se invierte en Atención Primaria evita derivaciones innecesarias, hospitalizaciones evitables, diagnósticos tardíos y sobreutilización de pruebas; pero además genera comunidad, confianza y cohesión social, según ha subrayado.

En esa línea, ha llamado también a impulsar la investigación, la innovación, la formación sanitaria especializada y la formación continuada en el primer nivel porque la transformación del sistema también debe incluir a quien está formando, investigando, innovando y liderando.

Con todo ello, la SEMG ha expresado su compromiso con la defensa de un modelo de AP "fuerte, vertebradora, inclusiva y centrada en las personas". En este punto, Pilar Rodríguez ha advertido que "no hay reforma sanitaria posible si no empieza por la Atención Primaria", pues "no hay equidad sin acceso universal desde el primer nivel", "no hay salud pública sin una AP integrada y "no hay cohesión social sin centros de salud vivos y conectados con su comunidad".

"El futuro de la Atención Primaria no se juega dentro de diez años: se está decidiendo ahora, en cada presupuesto, en cada planificación de recursos humanos, en cada decisión organizativa", concluye el manifiesto.