La SEMG destaca una 'app' de la Sociedad Europea de Cardiología para calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El miembro del Grupo de Trabajo de Cardiovascular de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) Manuel Mozota ha destacado la nueva aplicación 'ESC CVD Risk Calculation', desarrollada por la Sociedad Europea de Cardiología, y con la que "se puede calcular fácilmente el riesgo cardiovascular de los pacientes".

"Tan solo es necesario introducir los datos y elegir la escala que queremos para, posteriormente, informarnos del riesgo cardiovascular de cada paciente", ha apuntado Mozota durante la Jornada 'Unidos en la Salud Cardiometabólica', organizada por la SEMG en Toledo.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, que se celebra el 29 de septiembre, la SEMG ha resaltado que la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito sanitario cada vez cobra más importancia. Un ejemplo de ello es el uso de aplicaciones móviles para calcular el riesgo cardiovascular (RCV) de los pacientes, una "herramienta fundamental", según Mozota, quien ha afirmado que las "tablas antiguas como 'SCORE' eran farragosas y complicadas".

Así, las escalas se han ido ajustando según la población diana y al tipo de paciente, y en la actualidad son: 'SCORE2', 'SCORE 2OP' y el 'SCORE diabético'. Según ha explicado Mozota, el 'SCORE 2' se usa para la prevención primaria de los enfermos entre 40 y 69 años, mientras que el 'SCORE 2OP' se emplea para pacientes mayores, ampliando los años de valoración de la prevención primaria hasta los 89 años.

Anteriormente, el 'SCORE 2OP' solamente se usaba para pacientes hasta los 80 años. "Este cambio es fundamental por el aumento de la esperanza de vida y la mejora de la calidad de vida", ha apuntado.

Por último, se encuentra el 'SCORE 2Diabetes', que es propiamente para las personas que tienen diabetes y un riesgo cardiovascular característico.

En la actualización del 'SCORE 2OP' un hecho destacado en la Jornada 'Unidos en la Salud Cardiometabólica' es el cambio de la zonificación, de tres a cuatro zonas de riesgo a nivel mundial. España sigue estando en la zona de bajo riesgo, junto a Bélgica, Dinamarca, Francia, Israel, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suiza, Reino Unido e Irlanda del Norte; mientras que países como Portugal o Italia estarían en el moderado junto a Austria, Chipre, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Malta, San Marino, Eslovenia y Suecia.

Además, se encuentran los países con riesgo alto: Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chequia, Estonia, Hungría, Kazajistán, Polonia, Eslovaquia y Turquía. Por último, están los de muy alto riesgo: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Georgia, Kirguistán, Letonia, Líbano, Libia, Lituania, Montenegro, Marruecos, Macedonia del Norte, República de Moldavia, Rumania, Rusia, Serbia, República Árabe Siria, Túnez, Ucrania y Uzbekistán.

ACTUALIZACIONES

Según el experto de la SEMG, otras de las grandes diferencias entre el 'SCORE 2' y el 'SCORE 2OP' es que el primero se basa en datos de 1996. Además, solamente estima el riesgo cardiovascular mortal; evalúa a los pacientes entre dos regiones de pacientes de riesgo con cuatro categorías; los valores de corte de riesgo para cada categoría son iguales, y utiliza el colesterol total para estimar el riesgo.

Por su parte, "el 'SCORE 2OP' se basa en datos actualizados del 2021; estima el riesgo de enfermedad cardiovascular mortal y no mortal; establece cuatro regiones de riesgo con tres categorías (leve-moderado, alto y muy alto), y los valores de corte de cada categoría de riesgo varían según la edad, lo que hace que no sobreestime ni infraestime según la edad. También utiliza el colesterol no HDL para calcular el riesgo", ha finalizado Mazota.