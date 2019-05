La SEMG apuesta por la implantación en Atención Primaria de la dermatoscopia

Publicado 20/05/2019 10:23:58 CET

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) apuesta por la utilización de la dermatoscopia por parte de los profesionales de Atención Primaria ya que, según han asegurado, esta técnica diagnóstica puede aportar numerosos beneficios en el primer nivel asistencial.

La dermatoscopia es una técnica de examen clínico in vivo, no invasiva, que utiliza un sistema de magnificación con luz incidente fundamentalmente polarizada. Esto permite observar la epidermis y la dermis superficial y sus alteraciones, gracias a la eliminación de la luz difusa originada en el estrato córneo. Su uso permite observar un amplio abanico de estructuras cutáneas, matices y características morfológicas no visibles con la iluminación ordinaria y ayuda a facilitar el diagnóstico clínico de prácticamente todas las lesiones pigmentadas de la piel.

En concreto, han explicado desde la sociedad, la aplicación de la dermatoscopia por médicos entrenados puede llegar a incrementar la precisión diagnóstica del melanoma entre el 20 y el 25 por ciento, y de otras lesiones pigmentadas (melanocíticas y no melanocíticas), así como una considerable reducción de las intervenciones quirúrgicas sobre lesiones benignas.

La SEMG destaca una serie de ventajas sobre la utilización de dermatoscopia en la Atención Primaria: permite al médico de familia establecer una lógica en el diagnóstico diferencial; permite distinguir entre lesiones benignas y malignas de la piel; mejora la precisión diagnóstica; evita biopsias innecesarias y localiza los puntos sospechosos dentro de una lesión grande.

Por este motivo, dentro del XXVI Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, se han incorporado una serie de talleres prácticos destinados a la introducción y utilización de la dermatoscopia por parte de los médicos inscritos, en los que se han mostrado casos clínicos habituales recogidos en la consulta de Atención Primaria.

Asimismo, el Grupo de Dermatología de la sociedad científica lanzará a finales del mes de mayo una Guía Básica de Dermatoscopia, dirigida a los profesionales del primer nivel asistencial que recoge los fundamentos de la técnica y metodología de la dematoscopia manual, aplicables en las consultas de los centros de salud.