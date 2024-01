SEMES aconseja a pacientes con gripe o Covid no ir a urgencias, a menos que sea necesario, para evitar la saturación

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha recomendado a los pacientes que sufran gripe y Covid no ir a urgencias, a menos que sea absolutamente necesario, para evitar la saturación de los centros.

En este sentido, ha recordado que, si bien estos virus provocan una enfermedad molesta, "pueden combatirse desde casa en personas que no tienen patologías previas".

Sin embargo, SEMES ha descrito algunos casos en los que los pacientes con Covid o gripe deben ir a urgencias: si el paciente es población vulnerable, si se tiene sensación de falta de aire, dolor en el pecho, vómitos o diarreas, si hay alteraciones de consciencia, si se tiene fiebre alta durante 48 horas o si se pertenece a un grupo sensible.

RECOMENDACIONES SOBRE ACCESO A URGENCIAS Y DRENAJE

SEMES ha informado que los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) atienden en primer lugar a aquellos pacientes con prioridad más alta según nivel de triaje. Por tanto, los niveles de triaje más bajos tendrán tiempo de demora más elevados.

En este aspecto, han señalado que el primer nivel asistencial lo conforma la Atención Primaria y deberían reservarse los SUH para los casos graves una vez realizada una primera evaluación por parte de este primer nivel. Además, los centros coordinadores de emergencias pueden dar recomendaciones telefónicas y gestionar correctamente qué hacer y dónde dirigirse.

Sin embargo, el 70 por ciento de las urgencias no vienen derivadas, acuden por iniciativa propia. Acudir de manera directa a los SUH supone demorar la asistencia de los pacientes más graves, advierten.

Por ello, consideran necesario recordar que las derivaciones realizadas desde Atención Primaria a los SUH serán para la atención urgente prestada en estos servicios, no para atender otras especialidades/servicios.

Uno de los principales problemas que sucede en los SUH ahora mismo es la falta de drenaje (pacientes pendientes de ingreso en tiempo y forma), manifiestan desde SEMES. Por otra parte, aseguran que son necesarios planes estructurados de contingencia actualizados, fundamentales para afrontar estas crisis.

"Los SUH funcionan para atender la demanda, pero no pueden garantizar esta asistencia si no hay suficiente drenaje. Es decir, si los pacientes pendientes de ingresar no lo hacen en tiempo y forma tal y como establecen todos los indicadores de calidad", ha afirmado Tato Vázquez, presidente de SEMES.

Vázquez ha añadido que, si no se hace de esta forma, los SUH se convierten en "almacenes de pacientes", lo cual imposibilita la asistencia de nuevas entradas, aparte de aumentar estadísticamente la mortalidad. Asimismo, ante esta situación, no se garantiza la dignidad y la privacidad de los pacientes, pues un ingreso "debe ser realizado en menos de 4 horas desde el momento que se toma esta decisión", y matiza que es labor de los gestores reprogramar la actividad diaria para garantizar estos ingresos desde urgencias siguiendo estándares de calidad y así permitir el funcionamiento racional de estos fundamentales servicios.

MAYOR AFLUENCIA EN URGENCIAS

SEMES ha informado que las infecciones respiratorias agudas (IRAs), como la gripe A o Covid-19, han provocado un 35 por ciento más de afluencia en los Servicios de Urgencias con respeto a la misma época el año pasado. Un porcentaje que todavía no ha alcanzado su pico, como ha alertado SEMES.

En este sentido, recuerdan en el último 'Informe semanal de vigilancia centinela de IRAs y de IRAG: Gripe, Covid-19 y otros virus respiratorios', publicado el día 4 de enero, se señala durante la semana 52, la tasa de hospitalización por gripe se sitúa en 9,5 casos por 100.000 habitantes (5,9 casos por 100.000 habitantes en la semana previa). En cuanto al Covid, en dicha semana la tasa de hospitalización se sitúa en 3,5 casos por 100.000 habitantes (2,4 casos por 100.000 habitantes en la semana previa).

Asimismo, la gripe circula con mayor intensidad que el resto de los virus respiratorios y se mantiene con una tendencia creciente en el ámbito de las urgencias hospitalarias.