SEMERGEN insiste en la necesidad de proteger a los más jóvenes del tabaco

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco



MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha resaltado la necesidad de proteger a los más jóvenes del tabaco para "para garantizar un futuro más saludable para todos".

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra este 31 de mayo, SEMERGEN se ha unido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a comunidades de todo el mundo bajo el lema 'Proteger a los niños de la interferencia de la industria tabacalera'.

"Como médicos de Atención Primaria, tenemos una responsabilidad única en la educación de nuestros pacientes jóvenes y sus familias sobre los peligros del tabaquismo. Este año, el enfoque está en proteger a nuestros niños, un aspecto crucial para garantizar un futuro más saludable para todos", ha explicado el responsable de comunicación del Grupo de Tabaquismo de SEMERGEN, José-Luis Díaz-Maroto.

El consumo de tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública a nivel mundial. Según la OMS, los efectos del consumo de tabaco no se limitan solo a los fumadores activos. Las estadísticas revelan que el 90 por ciento de todas las muertes por cáncer de pulmón, el 95 por ciento de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el 50 por ciento de la mortalidad cardiovascular y el 30 por ciento de todas las muertes por cáncer se deben al tabaquismo.

"El Día Mundial Sin Tabaco 2024 brindará una plataforma a los jóvenes de todo el mundo, para reclamar a la industria tabacalera que deje de atacarlos con productos que son perjudiciales para su salud. La juventud necesita que los gobernantes adopten políticas que los protejan de las prácticas manipuladoras de las industrias tabacaleras, incluida la comercialización y promoción incesante de sus peligrosos productos a través de las redes sociales y las plataformas de 'streaming'", resalta Díaz-Maroto.

"El tabaquismo no es solo un hábito, es una pandemia global que cada año se cobra la vida de más de 8 millones de personas. De cada cuatro consumidores regulares de tabaco, dos morirán como consecuencia de las enfermedades que produce, y uno lo hará de forma prematura. Estos datos revelan la magnitud de un problema que no solo afecta al individuo sino también a la familia y a la sociedad en su conjunto. Además, el humo del tabaco afecta no solo a los fumadores activos sino también a los no fumadores, incluidos niños y otros miembros de la familia, poniendo en riesgo su salud a través de la exposición al humo de segunda mano", ha explciado el coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN, Raúl de Simón.

PLAN INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TABAQUISMO 2024-2027

SEMERGEN ha recordado que recientemente celebró la aprobación del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, que considera que representa "un paso significativo hacia la reducción del consumo de tabaco en España, con un enfoque especial en la prevención entre los jóvenes y la mejora de las políticas de salud pública".

En opinión de De Simón, "décadas de engaños y estrategias tortuosas de la industria tabacalera han enganchado a generaciones de consumidores a la nicotina y el tabaco, impulsando esta epidemia mundial. El tabaco y las industrias relacionadas se han aprovechado cada vez más de los niños y adolescentes, empleando tácticas publicitarias y dirigiéndose directamente a ellos con una nueva cartera de productos que amenazan su salud. Este sector se está moviendo a gran velocidad para lanzar nuevos productos, cada vez más atractivos, y utilizan todos los medios para expandir su participación de mercado antes de que las regulaciones puedan alcanzarlas".

Para el experto, "las compañías tabacaleras y afines continúan oponiéndose a medidas basadas en evidencia, como el aumento de impuestos especiales y las prohibiciones integrales de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, amenazando con acciones legales contra los gobiernos que intentan proteger la salud de sus ciudadanos".