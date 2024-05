SEMERGEN enfatiza la importancia de mejorar el conocimiento y el manejo del asma para mejorar la vida de los pacientes

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha destacado la importancia de mejorar la concienciación, así como el diagnóstico y tratamiento del asma, al tiempo que ha informado se suma a las actividades que se celebran el 7 de mayo para conmemorar el Día Mundial del Asma, un evento liderado por la Iniciativa Global para el Asma (GINA).

En palabras del secretario del Área de Asma del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN, Luis Richard Rodríguez: "El mayor conocimiento de las enfermedades crónicas empodera a los pacientes para manejar mejor su enfermedad y a los médicos para ofrecer tratamientos más personalizados que redunden en una mejor calidad de vida de estas personas".

Desde SEMERGEN recuerdan que el asma es más que una enfermedad. "El asma es una patología respiratoria crónica, que requiere de una profunda comprensión de su fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. En concreto, hasta un 52 por ciento de los pacientes asmáticos no están diagnosticados, y de aquellos que presentan síntomas frecuentes, un 26 por ciento no recibe tratamiento adecuado. Además, el 60-70 por ciento de los pacientes con asma no logra un control eficaz de su enfermedad, lo que conlleva a un aumento en el número de agudizaciones, visitas a urgencias y hospitalizaciones, con importantes repercusiones sociosanitarias", ha explicado el José Antonio Quintano, miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

En este sentido, la Sociedad asegura que también es relevante la formación continuada de los profesionales con el objetivo de mejorar la detección temprana y el manejo de las patologías respiratorias crónicas. Por ello, aseguran que desde hace dos décadas, el Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN está comprometido con el fortalecimiento de la capacidad profesional del médico de familia en el tratamiento del asma.

"Este compromiso se ha materializado con nuestra participación en relevantes estudios de investigación y en la provisión de apoyo docente y divulgativo. Como pioneros en este ámbito, colaboramos como autores en la creación de las sucesivas ediciones de la 'Guía Española para el manejo del Asma (GEMA) 5.3', un documento de consenso multidisciplinar, en la difusión de conocimientos a través de los Documentos SEMERGEN DOC y una variedad de publicaciones de consenso estatales", apunta Richard.

Igualmente, SEMERGEN ha informado que colabora en la organización de mesas de debate y talleres en los Congresos Nacionales y organiza anualmente las Jornadas Nacionales de Respiratorio. Este año se celebran los días 10 y 11 de mayo, en San Lorenzo del Escorial (Madrid) y suponen un encuentro científico donde actualizar las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas de las enfermedades respiratorias, facilitando las herramientas oportunas para optimizar el trabajo en la práctica clínica.