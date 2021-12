SEMAIS recomienda medidas "preventivas" ante la llegada de la Navidad: Repartir el trabajo, descansar y saber decir 'no'

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (SEMAIS) ha recomendado una serie de medidas que ha calificado de "preventivas" para descargar el impacto de los actos navideños sobre la vida de los pacientes.

Por ello, ha aconsejado planificar el trabajo para evitar la sobrecarga y, a su vez, repartir el trabajo con el entorno. "Si hemos decidido organizar la comida o la cena de uno de estos días en casa y nos vamos a juntar con varios invitados, una persona puede encargarse de un primer plato; otra, de un segundo plato; y otra, del postre, por ejemplo", ha explicado el doctor Norberto Ortego, miembro de SEMAIS.

"Muchas personas con enfermedades autoinmunes crónicas

no tienen el aguante de otras personas sin esas enfermedades y, si fuerzan la maquinaria, eso puede pasar factura en los días posteriores. Así pues, es bueno planificar los tiempos. Si el paciente cree que puede aguantar dos horas y no más, en caso de que se trate de una reunión en su casa, se debe organizar las cosas para que esa celebración dure ese tiempo y no forzar. En caso de que se desplace a otro lugar de celebración, es bueno que, en lo posible, se organice para ser autónomo y no dependa de otra", ha comentado.

Además, otra de las medidas "preventivas" son los descansos. Si, por ejemplo, va a venir a casa la familia que está fuera y se va a reunir un número no habitual de personas, es bueno que se reserven algunos momentos para descansar y desconectar. Las fiestas pueden estar muy bien, pero un atracón puede no estarlo tanto. En este

sentido, es también importante respetar los horarios de sueño y siestas", ha apuntado.

En relación a los excesos alimentarios, Ortego ha reparado en que es importante saber decir 'no'. "Incluso si vamos fuera de casa y sabemos que la comida prevista no se adapta a lo que podemos comer, no pasa nada por llevar la comida propia y así no sentirse culpables por haber impuesto una dieta al resto de los comensales. Respecto al alcohol, hay que tener claro que no hace falta consumirlo para que las Navidades sean perfectas. Al contrario, a lo mejor dejan de serlo por un exceso innecesario", ha subrayado.

Por último, el jefe del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic (Barcelona), Ricard Cervera, ha destacado la importancia de mantener unos hábitos saludables, sin excesos ni cambios drásticos respecto a la vida cotidiana habitual para no "estresar" al sistema inmunitaria y correr el riesgo de presentar rebrotes o empeoramiento de su enfermedad.

"El sistema inmunitario es muy sensible a las situaciones estresantes, como los excesos de cualquier tipo. Ello es debido a que las células nerviosas producen unas moléculas llamadas neurotransmisores, que pueden activar los mecanismos de la autoinmunidad y desencadenar brotes o empeoramiento de las enfermedades autoinmunes. Muchas de esas enfermedades, como el lupus eritematoso sistémico, se acompañan muy a menudo de gran fatiga y para mitigarla es importante asegurar los oportunos descansos, especialmente el descanso nocturno", ha explicado.