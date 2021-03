Seis enfermeras hacen balance del año de pandemia en un especial del Consejo General de Enfermería

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha lanzado una revista especial en la que recopilan todos los momentos clave de este año, haciendo hincapié en todas las acciones de salud pública que se han llevado a cabo, asimismo ha contado con el testimonio de seis enfermeras de distintos ámbitos para hacer balance sobre cómo afrontado la crisis sanitaria en el programa especial de Canal Enfermero.

Elena Álvarez, enfermera de Urgencias, destaca su "indisganción al recordar las imágenes de cuando el Gobierno anunció el estado de alarma. "Me recuerda cómo nos enfrentamos a algo desconocido. Miedo, incertidumbre y no saber cómo se iba a desarrollar todo porque no teníamos las armas suficientes para enfrentarnos a algo de lo que nadie sabía nada. Fueron momentos de terror tanto en el ámbito laboral como en el personal", afirma.

Cuando los días eran cada vez más duros en los hospitales y centros de salud, y las calles parecían un escenario de película, todas las tardes a las 20.00, la población empezó a aplaudir. Aplausos de aliento y ánimo a todos aquellos que se dejaban la vida atendiendo a los pacientes, muchas veces sin las normas de seguridad suficientes, que poco después se fueron apagando con la relajación de las medidas y que ahora muchas veces parece que ya ni se recuerdan.

"Era un reconocimiento al esfuerzo que hacíamos ahí dentro y que nadie veía. Salir a la puerta y ver a todos los vecinos en la ventana y a las fuerzas y cuerpos de seguridad aplaudiendo, nos emocionaba enormemente. Un año más tarde, veo que se han olvidado de nosotros y seguimos ahí, en la puerta de la UCI y viendo a la gente morirse", comenta Esperanza Galarraga, supervisora de Quirófano.

Mabel Ibarguren, responsable de Enfermería de un centro de salud, opina igual que su compañera y explica que "era emocionante, pero llegó un momento que te cansabas porque veías que la gente se iba relajando. Creo que tuvo mucho que ver las imágenes que no se mostraron y habría que haber enseñado", admite.

Pilar Núñez, enfermera de UCI, señala el miedo a lo desconocido. "Lo veíamos en las noticias y en marzo lo teníamos delante. El miedo ha cambiado hábitos en mi vida y de alguna manera lo sigo teniendo ahí. Siempre me ha gustado mucho ir a trabajar, pero es verdad que saber que al día siguiente volvíamos a lo mismo ha hecho que no me apeteciese", apunta.

"El día a día cambió radicalmente y parecía un escenario prácticamente apocalíptico, las calles vacías, la incertidumbre...Fue una mezcla de pánico, terror y miedo", cuenta David Delgado, responsable asistencial de un centro sociosanitario, que apunta como "al final todos los protocolos en los que llevábamos años trabajando hubo que rehacerlos".

Sin lugar a dudas, todas coinciden en que este año les ha cambiado la vida a nivel laboral, pero también personal. "Hemos perdido parte de esa humanización que llevamos muchos años intentando conseguir. Ahora vivimos la enfermedad solos, la muerte se vive sola y es muy duro", reconoce Esperanza.

Carla, matrona y fundadora de Matrona para mí, afirma que esto también le ha dado una enseñanza y le ha ayudado a no conformarse. "Me ha hecho ver que no me podía estancar, había muchas madres y padres que sentían falta de apoyo durante el embarazo y la pandemia me ha dado el empujón para algo que ya tenía pensado, crear una empresa. En seis meses, de estar sola, he pasado a tener más de 55 matronas contratadas y 35 ciudades cubiertas", explica.

Además de esta edición especial de la revista, desde diarioenfermero.es, y a través de las redes sociales de la Organización Colegial, se difundirá un resumen diario de todas esas iniciativas que han marcado el año de la pandemia. Con los hashtag #UnAñoDePandemia y #ElAñoQueCambióLosCuidados , las enfermeras harán un recorrido por los distintos momentos clave de estos meses y recordarán lo que se vivió, lo que se sigue viviendo y lo que esperan no repetir en un futuro.