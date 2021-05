¿La segunda dosis de AstraZeneca también provoca eventos trombóticos? Hay buenas perspectivas

MADRID, 1 May. (EDIZIONES) -

"Tener más información, para tomar la mejor decisión, desde la máxima seguridad", es la premisa que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han adoptado frente a la inyección de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 'Vaxzevria', de Oxford/AstraZeneca, ante la falta de datos exactos sobre la seguridad de su uso en los menores de 60 años respecto a los raros eventos trombóticos descritos con las primeras inyecciones.

Así, se ha decidido posponer esta segunda dosis en este grupo de edad a la espera de conocer los resultados del estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que trabaja en un ensayo sobre la seguridad y eficacia de poner en su lugar una dosis de Pfizer (ARN mensajero o ARNm, otra tecnología).

De esta forma, España está actuando igual que Irlanda, quien ha decido ampliar de 12 a 16 semanas el intervalo entre las dos inyecciones, a la espera de más resultados científicos.

A su vez, la EMA dice que no hay evidencia científica por el momento a este respecto y ha dejado que sean los países los que decidan sus actuaciones a seguir con esta vacuna. Otros países como Alemania han decido inyectar como segunda dosis una vacuna diferente, a partir de ARNm, como realiza el ensayo del ISCIII, y no con adenovirus como está fabricada la de AstraZeneca.

En una entrevista con Infosalus, el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), el doctor Marcos López afirma que "con exactitud" por el momento se desconoce si la segunda dosis de AstraZeneca provoca los raros eventos trombóticos descritos con las primeras dosis.

Ve por tanto "adecuada" la decisión tomada por la Comisión de Salud Pública, para así conocer cuáles son los resultados recabados en el estudio del ISCIII, y en Inglaterra, donde iniciaron su campaña de vacunación con AstraZeneca el pasado 4 de enero, y han comenzado a revacunar a la población con la segunda dosis este pasado mes de marzo, registrando "apenas" casos de eventos trombóticos tras esta segunda inoculación.

Con ello, el doctor López remarca que "no hay datos concluyentes por el momento" y cree que lo prudente entonces es esperar: "Es buena la decisión adoptada por Sanidad y las comunidades autónomas, para poder revisar la experiencia que hay de Reino Unido, aunque creo que se va a poder poner la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60".

Dice que la Universidad de Oxford (responsable de la vacuna) también ha sido la primera en empezar con nuevos estudios en los que cruzar la vacuna de AZ con una de ARNm. "Tendrán datos de seguridad y eficacia en breve y se podrá decidir mejor", apostilla el presidente de la Sociedad Española de Inmunología.

¿Qué hacer entonces con las personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca? El doctor López mantiene que sería lícito dejarles elegir si quieren o no recibir esta vacuna. "Si se les explican los riesgos, como en cualquier otro procedimiento terapéutico, no habría problema en que, si es su voluntad, se les inyectara la segunda dosis de esta vacuna. Como dice la EMA, los beneficios de la inyección superan a los riesgos, por lo que no veo que hubiera problema en dejar elegir a la gente", subraya.

Por su parte, la investigadora Adelaida Sarukhan, inmunóloga y redactora científica en ISGlobal, centro impulsado por Fundación "la Caixa", reconoce en otra entrevista con Infosalus que ahora mismo "todos los ojos están puestos en Inglaterra, que es la que primero empezó a vacunar con AstraZeneca y llevan más de 5 millones de segundas dosis administradas y no se ha visto ningún caso de coágulos".

Según precisa, "de los 200 casos que la UE ha documentado, todos menos uno sucedieron tras la primera dosis, por lo que la probabilidad de que haya un caso tras la segunda dosis es bajísimo".

NO ESPERAR MÁS

Cree por tanto que se tendría que inyectar la segunda dosis de esta vacuna en España y no esperar más. "No sé por qué dudan tanto porque la probabilidad de que ocurra es bajísima y además es la única opción para la que hay a día de hoy evidencia científica", según destaca.

La inmunóloga de ISGlobal advierte de que dejar a estas personas con una sola dosis sería "el peor error", y recuerda que son varios los estudios que están inoculando como segunda dosis tras AstraZeneca otra vacuna. "Sabemos que una sola dosis protege bien y un 70% durante tres meses, pero no sabemos cuánto dura esta protección. Es muy arriesgado no continuar con la pauta de vacunación", considera.

Es más, Sarukhan valora que los ensayos en marcha que combinan vacunas diferentes podrían funcionar, "incluso mejor que dos pautas de la misma vacuna", si bien ve que puede ser "arriesgado" el esperar a tener los datos. "Por eso la mejor opción es poner la segunda dosis de AstraZeneca a estas personas", reitera la investigadora, quien ve igualmente con buenos ojos el dejar elegir a las personas si desean la segunda dosis de AstraZeneca.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios británica (MHRA, por sus siglas en inglés) publicó a comienzos de abril un comunicado en el que reseñaba que en todo el país se habían inyectado más de 20,2 millones de dosis de AstraZeneca, reportándose 4 casos por millón de personas de raros trastornos de coagulación, ligados a bajas plaquetas. "Aquellos que no hayan tenido estos efectos secundarios con la primera dosis deberían recibir la segunda", mantiene la entidad científica.

Según datos del Ministerio de Sanidad, "muy raramente la administración de la vacuna 'Vaxzevria' se puede asociar a la aparición de eventos trombóticos acompañados de trombopenia, en zonas inusuales como los senos venosos cerebrales o las venas esplácnicas y trombosis arterial".

La mayoría de los casos, según prosigue, se han presentado en mujeres de menos de 60 años en las dos semanas siguientes a la administración de la vacuna. "No se han identificado factores de riesgo en los casos conocidos", sentencia.