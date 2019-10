La SEF avisa de que si España abole el anonimato de la donación de gameto se pondrá en riesgo la reproducción

Publicado 30/10/2019 17:50:58 CET

La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha llevado a cabo un documento de 'Posicionamiento sobre la regla del anonimato en la donaciones de gametos' en el que, entre otros aspectos, avisa de que si España abole el anonimato en la donación de gametos, pondremos en peligro el proyecto reproductivo de muchas mujeres.

Y es que, según el último 'Registro de Actividad SEF', que recoge todos los ciclos de RA realizados en España durante el año 2017, un tercio de los tratamientos que se hacen en nuestro país son con donación de gametos. La edad tardía con la que se enfrenta la mujer a la maternidad en nuestros días, así como una peor salud espermática por parte del varón y las nuevas familias sin progenitor masculino, son las principales causas de estos datos.

"El proyecto de recomendación del Consejo de Europa, plasmado en un documento titulado Anonymous donation of sperm and oocytes: balancing the rights of parents, donors and children,plantea eliminar el anonimato a escala europea, lo que supondría una serie de problemas clínicos, éticos y legales, que hemos querido tratar en un documento propio de la SEF realizado por especialistas del ámbito médico, biológico, psicológico, ético, jurídico y social", ha dicho el presidente de la SEF, Luis Martínez Navarro.

Por su parte, el ginecólogo y coordinador de este documento, Manuel Muñoz, ha avisado de la "preocupación" que debe suponer para una sociedad, en la que el recambio demográfico está comprometido, medidas como la pérdida del anonimato en las donaciones que, a buen seguro, no harían más que agravar este problema, entre otros:

"El 9% de los nacimientos en España se producen gracias a las técnicas de RA. Nuestro empeño debe de ser el de mejorar el servicio con políticas inclusivas. Abolir el anonimato puede forzar un éxodo como el que ya hemos visto en otros países europeos", ha recalcado el especialista.

El documento, que será remitido a las instituciones pertinentes en los próximos días como la posición de la comunidad científica de la Medicina Reproductiva, tiene el objetivo de que sea considerado como un elemento clave en la toma de decisión, pues está fundamentado en resultados de investigaciones y trabajos científicos que ponen de manifiesto consecuencias negativas para el tratamiento de la infertilidad y no evidencian aspectos positivos para las familias.