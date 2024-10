SEDAR defiende el desconocido papel de los anestesiólogos, los médicos que más vidas han salvado en los últimos 30 años

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha reivindicado el "desconocido" papel de los anestesiólogos, la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años, según una publicación del Instituto Americano de Medicina.

Con el objetivo de dar visibilidad a la figura del anestesiólogo, cuya función va más allá del conocido momento de la anestesia o sedación para proceder a una cirugía, la SEDAR ha presentado este miércoles, coincidiendo con el Día Mundial de la Anestesiología y con el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), su primer cortometraje dedicado a la Anestesiología: 'Entre el sueño y la vida, la protección silenciosa del médico anestesista'.

De este modo, el documental, que está disponible en la web de la SEDAR y en el canal SEDARTV de YouTube, muestra que la actuación del anestesiólogo comienza en la consulta de preanestesia, donde se evalúan las condiciones del estado físico del paciente, se valoran todos los riesgos y se estudia cómo mejorar la salud del enfermo para prepararse para la cirugía.

Asimismo, permite al espectador entrar junto al médico anestesista al quirófano. Además de complejos procedimientos como la intubación, muestra la importancia de controlar las constantes vitales segundo a segundo, para actuar de forma rápida y eficaz ante las posibles variaciones. De hecho, en situaciones como la parada cardíaca de un paciente, es el médico anestesista quien toma el liderazgo en el quirófano.

"Somos los grandes desconocidos de la medicina", ha destacado el presidente de la SEDAR, Javier García, al inicio de su intervención durante la presentación del cortometraje. En su explicación, ha hecho un repaso por la historia de la Anestesiología y ha puesto en valor que "lo de menos es administrar anestesia" pues la función principal "es conseguir que el enfermo esté siempre en situación de seguridad, que no haya problemas respiratorios, que no haya problemas hemodinámicos, que no haya problemas cardíacos y, si los hay, que los hay siempre, revertirlos en el menor tiempo posible".

Además, ha subrayado la importancia de que la anestesia la practique un médico especializado, ya que si la realizaran médicos de otras especialidades o enfermeras se podrían producir hasta 4.000 fallecimientos anuales durante este proceso, tal y como reveló un estudio anglosajón.

Al hilo, ha hecho referencia a los datos proporcionados por el Sistema Español de Notificación en Anestesia y Reanimación (SENSAR), que incluye datos de 125 hospitales españoles sobre incidentes producidos en anestesiología y reanimación.

"Llevan 15 años y han analizado casi 15.000 incidentes en total. El resumen medio de incidentes que reportan son unos 1.000 al año, de los cuales hay unas 10 muertes. El 60 por ciento no acaban teniendo daño, pero hay un 46 por ciento que sí acaban generando algún tipo de daño en el paciente y en un 8,6 por ciento se trata de un daño neurológico permanente", ha detallado.

García ha aludido a su vez al número de anestesistas que hay en España y que, según un registro de la propia SEDAR, resultaría en una cifra total de 8.800 especialistas entre sanidad pública y privada. Así, ha calificado la situación de "déficit" hasta 2028, fecha en la que comenzará a haber un "superávit" debido al incremento de 60 plazas de formación cada año que se está produciendo.

Por su parte, la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), Carina Escobar, ha señalado que "estamos en un momento donde la fragilidad va a ser un poco la situación en la que vamos a vivir, mayor envejecimiento, más cronicidad compleja, más carga de enfermedad". Por ello, ha subrayado que "se requiere de los mejores profesionales que sepan valorar la situación de cada paciente y que puedan afrontar una cirugía u otra técnica con garantías para el paciente".

A este respecto, ha resaltado que otro punto fundamental que debe alcanzarse en anestesiología es la "equidad", es decir, que esta práctica llegue a todos los servicios hospitalarios de igual manera y a todos los lugares de España.

QUINTO AÑO DE FORMACIÓN

Debido a las funciones imprescindibles y esenciales que desempeñan los anestesiólogos, de quienes depende la seguridad del paciente, la SEDAR lleva 20 años reclamando al Ministerio de Sanidad que se amplíe a un quinto año la formación MIR de los anestesiólogos, tal y como sucede en el resto de los países europeos. Esto ayudaría a reducir al máximo la mortalidad y morbilidad de causa anestésica al garantizar que cada intervención se realice con los máximos estándares de calidad y seguridad.

"Queremos este quinto año por los pacientes. Los pacientes deben y tienen el derecho de saber quién les va a sedar, igual que tienen el derecho de saber quién les va a operar", ha reclamado la vicepresidenta primera de SEDAR, Pilar Argente. La especialista ha argumentado al respecto que hasta las intervenciones más pequeñas pueden derivar en complicaciones "porque no solo se trata de sedar a un paciente con fármacos, sino que además debemos de saber corregir todo aquello que acontece con esos fármacos".

Los responsables de la Sociedad han apuntado además que en una encuesta realizada a sus socios, el 82 por ciento de anestesitas adjuntos y el 62 por ciento de residentes están a favor de ampliar esta formacion.