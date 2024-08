La SECT impulsa la cirugía torácica española con su participación en diversos foros y congresos internacionales

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) ha impulsado la cirugía torácica española a través de la participación de sus profesionales en diversos foros y congresos internacionales a lo largo de este año, lo que muestra a su vez el reconocimiento de la calidad de los cirujanos torácicos en España.

"Desde la SECT impulsamos la participación de nuestros miembros en los principales foros internacionales de cirugía torácica y como sociedad buscamos establecer alianzas y proyectos de colaboración con otras sociedades e instituciones afines a fin de actualizar nuestros conocimientos, compartir experiencias y estar al día de los principales avances en la especialidad, con el objetivo de atender mejor a nuestros pacientes", ha explicado el presidente de la SECT, Sergio Bolufer.

De este modo, el vicepresidente de la SECT, Miguel Congregado, participó los días 6 y 7 de julio en el 2024 Annual Meeting of the Taiwan Society of Thoracic Surgeons. Congregado compartió sesión con el presidente de la Sociedad Coreana de Cirugía Torácica, con una ponencia titulada 'Concept of Complete Resection in Lung Cancer. How to Improve Our Results', en la que planteó cómo mejorar los resultados globales de la cirugía del cáncer de pulmón, que "siguen siendo pobres en comparación con otros tumores a pesar de los grandes avances técnicos y tecnológicos", según han apuntado.

La SECT también ha participado este año en la Mainz School of Minimally Invasive Thoracic Surger, impulsada por la Sociedad Alemana de Cirugía Torácica y el departamento de Cirugía Torácica del Hospital Universitario de Mainz (Alemania). Se trata de un programa formativo online que en esta edición ha puesto el foco en las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como VATS y RATS.

En él han participado como ponentes Carlos Gálvez, Andrés Obeso y Sergio Bolufer, y como panelistas y moderadores Irene Bello, Roberto Mongil, Giovanna Foschini, Eduardo Rivo y Santiago Figueroa. Tras el éxito de la experiencia, la SECT continuará participando en esta iniciativa tras la firma de un convenio de colaboración.

Del 26 al 28 de mayo se celebró en Barcelona el 32º Congreso anual de la Sociedad Europea de Cirugía Torácica (ESTS), cuyo comité local organizador ha estado presidido por el presidente de la Fundación de la SECT, Laureano Molins. La SECT ha contado con una participación muy activa tanto a nivel profesional como institucional en las distintas sesiones del Congreso, destacando la sesión conjunta con la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), moderada por los doctores Sergio Bolufer, Nuria Novoa y José María Matilla y con la participación como ponentes de Irene Bello, Carlos Gálvez, Unai Jiménez Maestre y Fernando Ascanio.

También fue de interés el encuentro online organizado por la SECT en marzo con las sociedades de cirugía torácica argentina (SACT) y brasileña (SBTC) sobre actualización de aspectos perioperatorios en estadios iniciales y localmente avanzados de cáncer de pulmón con una gran participación y acogida.