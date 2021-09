Secpal pide que se garanticen los servicios de cuidados paliativos en los sistemas de Atención Primaria

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) señala que las necesidades de cuidados paliativos en Europa están aumentando rápidamente, "y la pandemia ha hecho que el imperativo para su integración en los sistemas de salud sea más urgente que nunca". Por este motivo, pide que se garantice su integración en los sistemas de Atención Primaria de salud en todos los ámbitos de atención.

En SECPAL trabaja en alianza con la International Association of Hospice and Palliative Care (IAHPC) y la European Association of Palliative Care (EAPC), y su delegación celebra la oportunidad de participar en la 71ª reunión del Comité Europeo Regional de la Organización Mundial de la Salud (EUR/RC71/9).

Ante este encuentro, denuncia la ausencia de referencia a los cuidados paliativos en los informes, el programa y las resoluciones asociadas al encuentro, como la Declaración de Astaná de 2018. Asimismo, pide que los profesionales de la salud estén capacitados para responder a pacientes con necesidades de cuidados paliativos.

Esta educación debe ser tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Actualmente, solo 9 de 51 países tienen cuidados paliativos como asignaturas obligatorias en las facultades de Medicina, y poco más de la mitad de los países proporcionan acreditación oficial. España es uno de estos países en los que la falta de una acreditación oficial en cuidados paliativos produce un aumento de barreras en el acceso a esta atención.

Por otro lado, recuerda que todos los medicamentos controlados esenciales para el tratamiento de los síntomas, incluidos el dolor y la angustia psicológica, en particular, los analgésicos opioides para aliviar el dolor y la dificultad respiratoria y las benzodiazepinas para sedación (COVID) estén disponibles, sean accesibles y asequibles.

Algunos países europeos han experimentado escasez y desabastecimiento de medicamentos controlados (opioides y benzodiazepinas) utilizados en COVID y cuidados paliativos. En la prepandemia, el 25% de los países europeos informaron de que no hay disponibilidad de morfina oral de liberación inmediata, y algunos países no tienen morfina oral en absoluto. Kazajstán ha informado de que solo tiene morfina y fentanilo inyectables.

En su opinión, lo vivido por la Covid-19 todos estos meses ha mostrado que la preparación para una pandemia debe incluir la prestación de servicios de cuidados paliativos integrados, tanto para quienes resultan afectados como para los pacientes que no padecen COVID, incluidas las personas mayores con enfermedades crónicas, que no deben ser desatendidas en emergencias y que sufren más por las medidas restrictivas de aislamiento.